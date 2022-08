Mihálik přihrál na oba góly, Weber se zlobil na sudího. Nahradí hráče trenéři?

Zvědové z AIK Stockholm přivezou na sever zprávu, že Slovácko je hratelné. Svědíkův tým se na čtvrteční duel play off Konferenční ligy (ne)naladil sotva průměrným výkonem a remízou 2:2 v Českých Budějovicích. Honil ji až proti deseti, po vyloučení Nicolase Pennera. „Brzy bude čtyřiačtyřicet vyloučených a budeme hrát my trenéři,“ ucedil domácí kouč Jozef Weber, jenž těžko kousal verdikt rozhodčího Dominika Starého.

Z čeho se může Slovácko před klíčovým čtvrtkem těšit? Primárně z pošetření opor Petržely, Trávníka a Kadlece plus z bodu, který mu díky nepřesné hře unikal. Weberova parta otočila z 0:1 na 2:1 krásnými trefami Lukáše Čmelíka a Michala Škody a nebýt červené karty, dost možná by shrábla plnotučný zisk. „Kdyby vyloučení nepřišlo, bylo by mnohem těžší vyrovnat,“ tušil útočník Ondřej Mihálik, jenž v premiéře za tým z Uherského Hradiště přihrál na obě branky.

Když střídající Penner seknul nohou u vápna po unikajícím Janu Kalabiškovi, vyfasoval žlutou. Jenže pak se šel sudí Dominik Starý mrknout na obrazovku a kartu vyměnil. Rovnou červená a Dynamo do deseti. „Překvapilo mě to. Myslel jsem, že jde zkoumat brutalitu faulu a ne zmaření brankové příležitosti. Takových situací bylo v zápase sedmnáct,“ nechápal Weber finální verdikt.

Zásah VAR se mu vůbec nelíbil. „Z lavičky tomu ani nechcete věřit. Myslel jsem, že bude Peny opačný hrdina. Na tréninku teď vypadá opravdu dobře. Čekal jsem, že dvakrát třikrát uteče. Mrzí mě, že jako mladý hráč nebude jeden nebo dva zápasy hrát. To je nesmysl,“ ulevil si.

Nápor Slovácka sílil, ve vyrovnání ho nakonec proměnil na zadní tyči ve skluzu Vlasij Sinjavskij. „Měl jsem o nás obavy. S udržením vedení bychom měli co dělat i v jedenácti,“ tušil Weber.

Vedoucí branku pro změnu obstaral další nedávný hráč Jihočechů – Patrik Brandner. Patřila k nejlehčím a nejrychlejším, které v kariéře vstřelil. Ve 3. minutě okradl Kalabiška v rohu šestnáctky o balon Jakuba Griče, Mihálik ho před bránou posunul vedle sebe a Brandner už měl lehkou práci.

Slovácku vyletělo sebevědomí, řídilo hru. Platilo to jen do 19. minuty kdy po Čoličově autu práskl kousek do míče Lukáš Čmelík a parádní ránou z dálky vymetl vzdálenější šibenici. „Možná hned na začátku je to gól sezony. Takhle už to možná znova netrefí,“ kroutil hlavou Mihálik. „V noze to Čmelík má, proto jsme ho brali. Se Spartou trefil volej podobně. Možná ale tak dokonale, že mu to Holec chytil,“ podotkl Weber. Tahle nádhera domácí nakopla. Hrozili ze standardek, útočník Škoda o fous nedosáhl na Čmelíkův přízemní centr.

Herní propad hostů pokračoval i po půli, kdy Čmelíkův centr trefil na zadní tyči z těžké pozice Škoda. Předcházela mu Mihálikova rána do Havlových zad a rychlý kontr domácích. Rutinér Škoda se následně trefil z úhlu přesně za protější tyč. „Od brankáře bychom potřebovali větší pomoc. To je potřeba si říct,“ pokáral Svědík gólmana Filipa Nguyena.

Rozhodnout mohl Jakub Hora, jenže vypálil vysoko nad. A tak přišel Sinjavského trest a úporná snaha Slovácka o vítězný gól. Zabránila mu kopa nepřesností a nedůrazu před bránou. Mrzí mě, že jsme neodvezli tři body. Do vyrovnávacího gólu byly Budějovice mnohem horším týmem, do ničeho jsme je nepustili,“ řekl Mihálik. „Jsem rád, že jsem pomohl dvěma asistencemi. Ale v prvním poločase jsem měl jednu velkou šanci, i když jsem viděl míč opravdu v poslední chvíli. A před gólem na 2:1 jsem mohl vyřešit náš útok jinak. Výkon mohl být z mé strany ještě lepší,“ shrnul.

Duel proti svým bývalým spoluhráčům si užil. Budějovice poznával, byť už je nevede David Horejš. „Trenér Weber má své prvky, ale kostra týmu se nezměnila. Pořád se to staví na klíčových hráčích, jako jsou Kuba Hora a Maťo Králik. Ti jim dělají veškerou výstavbu hry. Bez nich není jejich výkon tak kvalitní,“ mínila posila Slovácka z Plzně.