Priske: Sparta bez Hancka? To si nechci představit. Jankto zvedne laťku

Jak jste si užil první domácí výhru před velmi slušnou návštěvou?

„Byl to zápas, který jsem si za poslední dobu užil asi nejvíc. Nebylo to z naší strany perfektní, ale užil jsem si to. Dá se říct, že si užívám Spartu víc a víc. Ale vím, že jsme měli lepší i horší pasáže, nicméně způsob, jakým nás fanoušci podporují a to i v těžších chvílích, se mi ohromně líbí.“

Poměrně brzy jste se dostali do vedení, ale poté šel výkon a aktivita dolů. Tým hodně kombinoval na vlastní polovině. Byl to záměr?

„Souhlasím, že prvních dvacet minut to bylo dobré. Směrem do ofenzivy i defenzivy. Ale s tím, co hráči poté předváděli, jsem spokojený nebyl. Olomouc změnila rozestavení a trvalo nám nějakou chvíli, než jsme správně zareagovali. Pak už jsme byli zase jistější a snažili jsme se kontrolovat zápas. Co se týká kombinace na naší polovině – líbilo se mi, jak jsme využívali našeho brankáře v rozehrávce, ale není cílené ho využívat neustále a bez výsledku. Musí nám to nějak pmoct. Takhle si můžeme pomáhat, když jsme pod tlakem.“

Uklidnit vás mohla penalta, ale Lukáš Juliš ji vzal na sebe a neproměnil ji. Překvapilo vás, že nekopal Dávid Hancko?

„Překvapilo… Kluci se rozhodli na hřišti. Čekal jsem, že si ji vezme Hanci, ale asi tím, že byl faulovaný, tak si ji místo něj vzal Juliš. Na penalty si věří, ale holt si bude muset na gól ještě počkat. Přeju mu ho, protože dva měsíce tvrdě dře a branku by si zasloužil.“

A co Hancko? Dovedete si představit Spartu bez něj?

„Nechci si představovat tým bez Hanciho. Je pro nás klíčovým hráčem. Mluvil jsem s ním i Tomášem... Přestupy jsou součastí fotbalu. Hanci je tu dlouho, říkal jsem mu náš plán pro tuto sezonu, co mu mohu nabídnout, aby se mohl zlepšit a vysloužil si ještě lepší nabídku, než má nyní. Jsem jen trenér, on musí udělat to nejlepší možné rozhodnutí.“

Jak se vám líbí forma Caspera Höjera a má to u vás snazší tím, že je váš krajan?

„Obecně je mi jedno jaké je hráč národnosti. To pro mě nehraje roli. Chci z každého dostat to nejlepší. Možná že Casper se tu cítí komfortněji, když tu jsem já, Thomas a Christian. Ale pečujeme o něj jako o další kluky. Na druhou stranu je tu velká konkurence, také jsem mohl ukázat na Jardu Zeleného dneska. Doufám, že Casper ještě ukáže svůj potenciál, protože loni byl hodně zraněný, léčil se v průběhu sezony a nyní na sobě znovu pracuje a rozvíjí se.“

Sparta - Olomouc: Macík neměl nárok na Höjerovu bombu po hezké kombinaci, 2:0! Video se připravuje ...

Nenápadně, ale zato velmi jistě působí stoper Asger Sörensen. Předpokládám, že jste s ním spokojeni?

„Myslím, že to je možná nejlepší část Asgera. Umí se skvěle adaptovat v novém působišti. Změnit prostředí, soutěž a okamžitě se chytí. Pokud to budeme rekapitulovat, tak hrál první zápas asi 4-5 dní po přestupu. Od prvního zápasu co se týká defenzivy, tak předvádí výkony na vysoké úrovni. Dnes mi přišel na balonu trochu slabší než v minulých zápasech. Ale obecně je důležité, když přivedeme nové hráče, aby si zvykli na naší herní kulturu a dobře zapadli do našeho prostředí.“

Poprvé si zahrál i Jakub Jankto. S jakým záměrem jste ho přivedli?

„Jakub tu s námi není ani týden, ale ještě než přišel, několikrát jsme spolu mluvili, chtěl jsem ho poznat a měl jsem z něho dobré pocity. Poznal jsem blíže, jaký je. Jsem si jistý, že bude velkým přínosem. Má zkušenosti z evropských lig a mezinárodního fotbalu. Cením si i jeho osobnosti, je to dobrý kluk s dobrou povahou, to je důležité. Ale také hráč, který chce vyhrávat a umí povzbudit ostatní k lepším výkonům. To se nám líbí. Aby hráči hecovali jeden druhého, klidně si něco řekli. Tohle nás posouvá. Naše nároky jsou vysoké a Jakub posune laťku v tréninku ještě výš.“