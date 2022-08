Tanečník s míčem. Ševčík (20) vládne iSport Indexu, zářil i další talent

Žádné polevení. Čerstvě dvacetiletý Michal Ševčík řádil i ve třetím kole FORTUNA:LIGY. Proti Mladé Boleslavi se zapsal jednou na střeleckou listinu, ale jeho střelecká aktivita a konstruktivní rozehrávka ho vynesly až na první místo iSport Indexu.

„Jsme rádi, že se Michalovi daří. Podporujeme ho. Je luxusní, že má po třech kolem tři branky,“ těší kouč Zbrojovky Richarda Dostálka. Slova chvály měl i hostující trenér Pavel Hoftych. „Je to šikovný fotbalista, takový tanečník s míčem.“

Ševčík znovu bodoval svou typickou hrou: šikovně se motal kolem velkého vápna, tlačil se do zakončení a hledal ostatní spoluhráče. Celkem vyslal čtyři střely. „Pomohlo nám, když se Michal přesunul na křídlo a mohl se víc dostávat k tomu, v čem je silný. Často se tlačil do zakončení,“ kvitoval Dostálek.

„Drží se blízko válečníka Řezníčka, který to rozráží a Ševčík diriguje. Ti dva to hrají chytře. Jednu chvíli už to vypadalo, že Řezňa bude končit. Jsem rád, že ještě hraje. Je to dobrý hráč,“ dodal Hoftych.

Příští víkend měla Ševčíkovu fazonu okusit mistrovská Plzeň, ale utkání bylo odloženo, aby měla Viktoria potřebný čas na regeneraci a cestování mezi duelem s Karabachem v boji o Ligu mistrů.

„V úterý dostane Michal znovu za uši a bude se muset poctivě chystat skoro čtrnáct dní na další mistrák. Pauzu nevítám, chtěli jsme držet rytmus. Musíme najít model, který bude funkční. Jestli byl, to zjistíme až po zápase se Slavií,“ pronesl Dostálek.

Hned za Ševčíkem v bodování 3. kola iSport Indexu skončil ostravský křídelník Petr Jaroň. I on na sebe upozorňoval již v minulé sezoně, ovšem až ve třetí lize. Dobrými výkony si však během jara vysloužil posun do A-týmu Baníku.

O víkendu proti Zlínu se dvacetiletý záložník postaral o branku na 2:0 a u třetího gólu asistoval Davidu Buchtovi. iSport Index mu však přičetl body především za konstruktivní přihrávky.

Michal Ševčík ve F:L 251 minuty 3 góly 10 střely 1,1 xG 18 (56 %) driblinky (úspěšnost) 11 získané míče 3 průnikové přihrávky 18 (67 %) přihrávky do útočné třetiny 0 asistence 0,17 xA Zdroj: Wyscout