Priske: Nehráli jsme na úrovni, které jsme schopní. Co dvojice marodů?

Doma jste v úvodu ligy vyhráli jediný ze tří zápasů. Znepokojuje vás tak mizerná bilance?

„Neřeším tolik, jestli jsme body ztratili doma a venku. Soustředím se na výkon a výsledek. Jsme zklamaní z výkonu v prvních pětatřiceti minutách. Nehráli jsme na úrovni, které jsme schopní. Fanoušci byli skvělí, chtěli jsme jim dát výhru, bohužel se nám to nepodařilo.“

Čím si tak špatný vstup do utkání vysvětlujete?

„Bavili jsme se o tom zatím jenom zběžně s hráči i kolegy v realizačním týmu. Teprve to budeme detailně rozebírat. Z mého pohledu jsme hráli pomalu s míčem, hráči nebyli ve správných pozicích. Tím jsme to soupeři hodně zjednodušovali. Hodně hráčů opouštělo své pozice, třeba Čvančara chodil hodně k postranním čarám. V ofenzivní části hry to bylo znát. Měli jsme problémy i v obraně, nevyhrávali jsme dostatek soubojů, hráli jsme proti jedinému útočníkovi, Zelený a Sörensen by si s tím měli poradit lépe. Celkově nám chybělo pět až deset procent z výkonu, který musíme odvádět. Když tohle ztratíte a hrajete proti houževnatému soupeři, zrodí se takový výsledek.“

Mrzí bodová ztráta o to víc, že od závěru prvního poločasu jste měli utkání plně ve své režii?

(hořce se usměje) „Moje předchozí odpověď obsahuje i to, proč jsme ve zbylém průběhu hry dominovali. Hráči byli ve správných pozicích, drželi je. Naše hra měla jasnou strukturu, Čvančara působil kolem šestnáctky jako zvíře, Daněk se dostával do správných pozic.“

Jak se hráči v poločase vyrovnali se špatným průběhem hry i výsledkem?

„Byli naštvaní, že jsme nedokázali hrát tak, jak jsme chtěli. Nesli jsme to špatně jako tým. V kabině se hráči bavili o tom, co se stalo, proč byl začátek utkání takový. Pak jsem ale viděl na hřišti skupinu hráčů, kteří do toho dali úplně všechno. V prvním poločase jsme trefili tyč, ve druhém poločase jsme totálně dominovali. Je to pro nás lekce. Jak pro ofenzivu, tak i defenzivu. Musíme se koncentrovat od prvních sekund na náš výkon a neinkasovat jako první.“

Sparta - Bohemians: Pohotový Čvančara srovnal na 1:1 Video se připravuje ...

To se vám ostatně ze čtyř zápasů přihodilo hned třikrát. Je to momentálně vaše největší bolest?

„Bavíme se o tom neustále. Úplně s vámi ale nesouhlasím v tom, že zápasy pravidelně začínáme špatně. V Boleslavi jsme sice prohrávali, ale od úvodu jsme dominovali a měli velké šance. Pak jsme inkasovali ze standardní situace. V Českých Budějovicích jsme dali dvě branky v úvodních dvaceti minutách. Tentokrát to ale od nás nebylo dostatečné a my musíme přijít na to, proč tomu tak bylo. Proč naše intenzita nebyla taková a zlepšila se až v průběhu utkání.“

Proč jste se rozhodl střídat Lukáše Sadílka, který patřil k nejlepším hráčům na hřišti?

„Cítil jsem, že postupem utkání postrádal energii, byl unavený. Měli jsme na lavičce dobré varianty, Sáčka a Fortelného. Chtěli jsme ve druhém poločase stupňovat tlak a hru oživit. Sáček nám pomohl, tlačil se do zakončení, byl výrazný. Tak by to mělo být. Není to v žádném případě vyjádření nedůvěry Sadílkovi, jen jsme chtěli pomoct týmu.“

Jaký je zdravotní stav Adama Karabce s Jakubem Peškem a zneklidňuje vás, kolik ofenzivních hráčů už vám pro zranění chybí?

„Nejsem nervózní, ale musím vnímat, že máme tolik ofenzivních hráčů zraněných. Péša se několik týdnů bude věnovat rehabilitaci, má zraněné koleno. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Karabec snad ještě v sobotu v noci absolvuje vyšetření, chceme mít výsledky co nejrychleji.“

Budete chtít na vzniklou situaci reagovat na trhu?

„Mnohokrát jsem řekl, že se s Tomášem Rosickým potkáváme každý den, případně si voláme. Nechtěl bych o tom ale mluvit veřejně. Když vidíme zdravotní stav kádru, a jací hráči se nám zranili, tak se něco může stát. Tyhle věci ale diskutujeme interně.“