Hrubý trefil první výhru Zlína. Věděl, že hezkým fotbalem to nepůjde

Tohle se od něj čeká. Kromě tvorby hry, na což je kabrňák, občas i gól. Robert Hrubý (28) to v noze má, umí vypálit z dálky. Proti Pardubicím to ukázkově předvedl a nasměroval Zlín k vydřenému vítězství 2:1 . „Se svým výkonem nejsem moc spokojený. Určitě je co zlepšovat,“ nehrál si zkušený záložník na hrdinu a sáhl k sympatické sebekritice.

Říkáte si: Konečně to přišlo?!

„Hodně jsme si oddechli. První vítězství v šestém kole je asi trošku pozdě. Chtěli jsme to dřív. Jsme rádi, že teď už jsme to zvládli a věřím, že bude výher a bodů přibývat. Hlavně v domácích zápasech. Uvidíme, co příště na Spartě. Pojedeme se tam prát o co nejlepší výsledek.“

V předchozím domácím duelu s Jabloncem jste byli lepší a brali bod. Teď máte tři, i když jste Pardubice nepřehráli.

„To je fotbal. Roli hraje i štěstí. Někdy vám dá fotbal míň, jindy víc. Ale doufám, že jsme si to zasloužili. S Jabloncem to na tři body nevyšlo, teď ano. Potřebovali jsme urvat první vítězství. Jakkoliv. Věděli jsme, že hezkým fotbalem to nepůjde. Doufám, že nás to povzbudí. Těší mě, že i když se mi tolik nedařilo, pomohl jsem gólem týmu.“

SESTŘIH: Zlín – Pardubice 2:1. První výhru pro ševce zařídil Hrubý, Východočeši dohrávali v deseti Video se připravuje ...

Jaký byl?

„Jsem rád, že jsem to takhle trefil. I v předchozích zápasech jsem měl šance, které jsem neproměnil. I díky nabíhajícímu Vakhovi začala obrana couvat, chtěla se navázat i na něj a já jsem měl víc času soustředit se na střelu. Od začátku jsem byl rozhodnutý, že chci střílet.“

Bylo znát, že soupeř pod novým koučem dře?

„Určitě. Byl to pro nás hodně těžký zápas. Jak je ta fráze? Nové koště dobře mete? Jsem rád, že se to tentokrát nepotvrdilo.“