Spokojený Lingr: Momentálně jsme na vlně, po Rakówu je nálada super

Máte za sebou další střelnici. Bavili jste nejen fanoušky, ale i sebe, že?

„Jsme strašně rádi, že jsme vyhráli takovým rozdílem. Podali jsme super výkon, fanoušci viděli dobrý fotbal. Momentálně jsme na vlně, střílíme hodně gólů, žádné nedostáváme. Zlom přišel po postupu přes Raków, od té doby je nálada je super. Fakt se nám daří.“

Za pět uplynulých ligových zápasů jste nastříleli čtyřiadvacet branek. Co za tím vězí?

„Asi jsme zjednodušili náš fotbal. Předtím jsme hráli moc složitě. Nyní se snažíme nevymýšlet, hodně nám nahoře pomáhá Teclík (Tecl), udrží balony, my si to posbíráme a dostáváme se do šancí. Navíc přicházejí fantastické centry z krajních prostorů. Jak říkám, jsme na vlně, daří se nám. Doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Matěj Jurásek žil dlouho v domnění, že vstřelil první ligovou branku. Nakonec byla přiznána tečujícímu Teclovi. Nebyl v mladík v kabině zklamaný?

„Určitě byl, strašně jsem mu to přál. Na hřišti jsem mu říkal, že konečně dali gól oba kluci z Karviné. (směje se) Byli jsme šťastní. Nicméně už na hřišti jsem věděl, že gól bude Teclíka. Matesovi jsme to o poločase neříkali, aby byl v klidu. Nakonec je hráč utkání, má asistenci. Pokud bude takhle pokračovat, dá gól hned příště. Je to obrovský talent, nasedl do vlaku dobře.“

Po delší době jste byl v ligovém utkání v základní sestavě. Konkurence vás na hřiště pokaždé nepustí, že?

„Jsme ve velkém klubu, kde je obrovská konkurence. Tak to má být. Není to nic nového, jsem tady dva roky a myslím, že se s tím peru dobře. Nejsem naštvaný, když někdy nehraju. Mám to tak, že jsem k dispozici každý zápas. O mně se ví, že dovedu pomoct z lavičky i v základu. Prostě hraju, když mě trenér postaví.“

V ofenzivě můžete nastoupit na všech čtyřech pozicích. Kde se cítíte nejlépe?

„Třeba proti Rakówu jsem hrál útočníka, trenéři chtěli využít mé typologie do evropských zápasů. Nastoupil jsem na hrotu, odmakal jsem to, byť se nám utkání nevydařilo. Ale abych odpověděl na vaši otázku, na pozici jako proti Teplicím se cítím nejlépe. Nicméně já si nevybírám.“

Váš parťák Stanislav vstřelil dnes dvě branky, celkem je na šesti a vede tabulku střelců. Jak se vám s ním hraje?

„Fantasticky. I na jaře jsme spolu nastupovali. Vím, jak Staník hraje, že je skvělý fotbalista. Teď mu to tam padá, je to jeden z nejdůležitějších článků mužstva. Doufám, že bude střílet góly dál a v sezoně nám pomůže.“

Co znamená, že máte náskok čtyř bodů na Spartu?

„Nic Jestli ztrácí nebo ne, je úplně jedno. Zajímám se o nás. Nepovedlo se nám jen první kolo s Hradcem. Jinak šlapeme dobře, rozjíždíme se a budeme ještě lepší.“