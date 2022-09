VIDEO: Liberec - Plzeň 0:1. Efektivita, obrana a zlost Slovanu na rozhodčího

Poměr žlutých karet 2:5, hosté byli trestáni více. Sudí Proske přesto rozezlil domácí fanoušky, hráče i trenéra Luboše Kozla. Známý gentleman viděl žlutou kartu, výrazně protestoval proti výrokům arbitra. Nepozdávalo se mu zdržování hostů, zákroky, například „strom“, který vystavil kapitán Jan Hejda sporému Christianu Frýdkovi.

„Z mého pohledu bych asi neměl hodnotit rozhodčí,“ nadechl se domácí záložník Matěj Valenta, host ze Slavie, který ihned naskočil do základní sestavy a podal velmi slušný výkon. „Obrázek si ale udělá každý sám,“ podotkl.

Kozla nejvíce rozladila situace ve druhé půli. Hosté střídali dva borce najednou a akce se natáhla až nevídaně. Jhon Mosquera „záškodnicky“ zůstával na hřišti, Plzni se při vedení prodleva hodila. „To mě rozezlilo hodně. Soupeř střídá dvě minuty, neví se, kdo má jít dolů. Ukáže nám, že za to nastaví dvě minuty a pak přidá jen tři. Na Slovácku se hrálo navíc sedm minut, v Olomouci šest. Tady tři, nevím proč,“ vykládal Kozel.

Od Proskeho pojďme k herní tváři mistra, který zapsal osmadvacátý zápas v lize bez porážky. Plzeň předvedla klasiku. Byla nesmírně efektivní. Třikrát vystřelila na bránu, z toho dvakrát trefila břevno a jednou překonal univerzál Jan Sýkora domácího gólmana. Trefil se po „messiovsku“ ranou za tyč po zemi. „Ta střela díky teči zapadla hezky,“ popisoval střelec.

Poté Viktorka zavřela bránu. Vzadu byl jako vždy sebevědomý Jindřich Staněk, který podržel tým zejména při šanci Micka van Burena ještě za bezgólového stavu. „Bylo to vidět už v minulé sezoně. Naše hlavní náplň je to zvládnout v defenzivě na sto procent,“ vykládal Sýkora. „Poctivě jsme to odpracovali. Vzadu uskákali,“ ocenil kouč Michal Bílek.

„Jsem zklamaný. Výkon byl dobrý, hráli jsme aktivně. Jen na deset minut jsme vypadli z role,“ litoval Kozel. „Víme, že se s nimi dá hrát. Je to vyrovnané, jen Plzeň vždycky vyhraje,“ prohodil hořce.

Je to tak, naposledy padla Viktoria v lize poslední říjnový den minulého roku, kdy ji Slavia zdolala doma v Edenu 2:0. Od té doby nic, proto přišel mistrovský titul a následně postup do Ligy mistrů, v níž se mužstvo ukáže už ve středu v Barceloně. „Těším se hodně, ale ještě mám v sobě nějaké pocity z utkání s Libercem. Připravovat se začnu ráno, až se vyspím,“ naplánoval Sýkora.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 41. Sýkora Sestavy Domácí: Vliegen – Gebre Selassie (C) (82. M. Kozák), Prebsl, Plechatý – Mikula (67. Matoušek II), Valenta, Červ (67. Rabušic), Frýdek, Preisler (82. Mészáros) – Rondić (46. Višinský), Van Buren. Hosté: Staněk – M. Havel, Hejda (C), Pernica, Holík – Čermák (62. Bucha), Kalvach (70. Ndiaye) – Sýkora, Vlkanova (84. Jirka), Mosquera (70. Jemelka) – Bassey (62. Chorý). Náhradníci Domácí: Stejskal, Purzitidis, Fukala, Polyák, Varfolomejev, Mara, Višinský, Mészáros, Matoušek, Kozák, Rabušic Hosté: Tvrdoň, Tijani, Pilař, Chorý, Bucha, Jemelka, Cadu, Dedič, Kaša, Jirka, Ndiaye Karty Domácí: Luboš Kozel, Frýdek Hosté: Čermák, Holík, Hejda, Chorý, Ndiaye Rozhodčí Proske – Kotík, Kubr; VAR: Štěrba, AVAR: Kříž Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 5058 diváků

