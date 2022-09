SÁZKAŘSKÉ TIPY: Jablonec poprvé vyhraje, Plzeň zakopne na Hané 

O víkendu nás čeká už 8. kolo FORTUNA:LIGY. V tradičním pořadu Sázkařské tipy jsme se proto zaměřili na vybrané duely z následujícího programu. Jablonec zapíše první vítězství, a to zrovna proti v laufu hrajícímu Hradci Králové, který je aktuálně senzačně třetí. Jenže bez Adama Vlkanovy a čerstvě i zraněného Matěje Ryneše to bude mít na severu Čech složité. Sparta splní roli favorita a vyhraje na teplických Stínadlech, naopak Plzeň by mohla zakopnout na půdě celkem nevypočitatelné Olomouce. Více ve VIDEU.