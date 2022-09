Nechceme hrát roli obětního beránka, řekl Vrba. Minule se bál fanoušků

S čím jste nejspokojenější?

„S body i atmosférou, kterou nám fanoušci vytvořili. Pro nás to nebyl vůbec jednoduchý zápas, podle mého názoru tady v určitých pasážích odehrály Pardubice velice dobré utkání. Možná je pro ně výsledek krutý, měli jsme potom v brejkových situacích navrch. Naši rychlí hráči se dokázali prosazovat ve volných prostorech.“

Do druhého gólu to ale bylo hodně upracované...

„Po vedoucím gólu jsme samozřejmě nechtěli dopadnout jako minule s Brnem, kdy jsme vedli 1:0, ale utkání jsme pak během sedmi minut ztratili a prohráli. Nechtěli jsme hru za každou cenu otevírat. Na druhou stranu nebudu tvrdit, že jsme chtěli hrát takhle hluboko. Nebylo to jen taktikou, ale i uměním Pardubic, že nás zatlačily a dostávaly se do tlaku. Neměly však stoprocentní gólovou příležitost, v defenzivě jsme to zvládli velice dobře a čekali na brejkové situace, které jsme ve dvou případech dobře zakončili. Ještě jsme netrefili odkrytou branku a mířili do tyček. Trpělivost se vyplatila, výsledek je pozitivní.“

Stejně jako to, že jste podruhé v řadě udrželi čisté konto. Našel jste ideální složení obranné čtyřky?

„To se ukáže v příštím zápase.“

Jak se vám líbila nová křídla, tedy Plavšič a Cadu?

„Oba nám hodně pomohli, hlavně Plavšič se může stát hodně pozitivním hráčem pro fanoušky i pro média. Ukázal, proč jsme ho brali. Cadu taky, je to brejkový hráč. V předešlých zápasech nám trošku chyběla zkušenost. Já mám rád, když se hráči prosazují v křídelních prostorech, což tentokrát bylo.“

Co bude nyní s Buchtou a Jaroněm?

„Jsou to mladí talentovaní hráči, budou muset čekat na příležitost. Ve vrcholovém fotbale je normální, že mladý hráč sbírá zkušenosti. Třeba jim pomůže, když uvidí, jak hrají starší a zkušenější. Jaroň nastoupil a připadal mi uvolněnější, než když hrál od začátku. Někdy je to možná i o tom, že mladým vyhovuje hrát do otevřené obrany. V momentě, kdy hrajete do plných, to mají hodně složité. Pro obě dvě skupiny to může být správné řešení.“

Plavšič řekl, že přišel kvůli vám. Jsou sympatie vzájemné?

„Nevím, jestli mě má až tak rád, protože když jsem byl ve Spartě, tak tam skončil. A asi víte, jak to dopadlo... (úsměv) Rozhodl se jít do Slavie, tenkrát mě to rozhodnutí mrzelo. Teď ale přišel do Baníku a já věřím tomu, že je to hráč, který nám hodně pomůže.“

Bylo utkání s Pardubicemi hodně těžké na psychiku? Kdybyste prohráli, mohli jste být na úplném dně.

„To už bych tady možná ani nebyl. I když někteří si přejí, abych tady dlouho nepůsobil... Jsem rád, že jsme to zvládli a odskočili od spodních příček. Na druhou stranu buďme na zemi, protože nás teď čeká hodně těžká série. Mít před sebou Spartu, Plzeň a Slavii není vůbec nic jednoduchého. Budou to zápasy, které nám ukážou, jak na tom doopravdy jsme. Teď jsme si možná pomohli, ale nic to neznamená. Je to jen krůček, určitě ne skok.“

Jak jste celkově spokojen s přestupním obdobím?

„Bylo teplo, počasí dobré. Myslím, že super. Výborné.“

A co se týče pohybů v kádru?

„Aha, vy jste to myslel takhle. Co se týče přestupového okna, jsem rád, že hlavně v závěru jsme byli hodně aktivní. Může nám to hodně pomoct. Možná, že jsme dlouho spoléhali na to, že to dokážeme zvládnout bez změn v mužstvu. Ukázalo se, že to nebylo úplně to nejlepší.“

Pořád si stojíte za předsezonními ambicemi?

„Kdybyste se mě zeptal po minulém zápase, tak bych vám řekl, že ty cíle asi těžko můžeme naplnit. Po tomto utkání je to zase trochu jiné, ale já se dívám na tu špičku. A když sleduju Plzeň, Spartu, Slavii, Slovácko... Zvládají poháry, jsou dál i sbíráním zkušeností. Pokud je budeme prohánět, bude to dobře. Cesta však nebude asi trvat dva měsíce, ale bude trošku delší. Nicméně myslím, že klub v posledních dnech přestupového okna ukázal, že to chce. Nechceme hrát roli obětního beránka, chceme se posouvat dál. Byly to kroky, které ukázaly, že se s Baníkem musí počítat. Přeju si to.“

Co popřejete klubu ke stým narozeninám?

„Před sezonou jsem hodně vykládal o tom, jak chceme hrát o poháry, ale pak poznáte celou soutěž, vlastní kvalitu i kvalitu dalších mužstev... Byl jsem ve velkém očekávání, což nás asi trošku srazilo. Přál bych Baníku, aby se opakovaly zápasy, jako byl tento. Abychom vyhrávali, potěšili fanoušky, chodilo jich aspoň sedm tisíc. Přeju si, aby na nás fanoušci nezanevřeli jako v minulých zápasech, kdy jsem se cítil jako člověk, který tady ani nemá co dělat. A tím nemyslím novináře, ale fanoušky.“

Tentokrát se vám šlo pod kotel asi lépe, že?

„Určitě ano, ale já nemám problém s tím, když fanoušci dají najevo, že jsou nespokojeni s výsledkem a výkonem. Ale mám problém, když vtrhnou na hřiště a vy nevíte, co se může stát. To se mi moc nelíbilo. Respektuju pokřiky, nespokojenost. Chápu je. Když nevyhráváte doma, tak je to nebaví. Mě taky ne, taky jsme naštvaný. (úsměv) Ale musí to mít nějaké hranice, ne že se budeme bát. To už není úplně optimální. Touto cestou prosím ne, dělejme vše pro to, aby se Baník dostal tam, kam všichni chceme.“

Můžete říct, proč jste udělali změnu v realizačním týmu, kde Tomáš Bernady vystřídal na pozici vedoucího mužstva Romana Fialu?

„O tom jsem nerozhodoval já, musíte se zeptat vedení. Důvody vykládat nebudu.“