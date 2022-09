Novým trenérem Pardubic je Kováč, Táborsko po něm přebírá Nádvorník

Otázka nového trenéra Pardubic už je podle informací deníku Sport a webu iSport.cz vyřešena. Místo dočasného kouče Pavla Němečka míří do východočeského týmu Radoslav Kováč. 42letý bývalý hráč naposledy působil v druholigovém Táborsku, nyní ho čeká výzva v nejvyšší české soutěži. „Mohu to potvrdit,“ sdělil redakci výkonný ředitel druholigového klubu Martin Vozábal. Jihočechy po Kováčovi přebírá Roman Nádvorník.

Příchod Jiřího Saňáka, který byl vytipovanou jedničkou, nevyšel. Olomouc, kde je asistent smluvně vázán do června 2023, jej nepustila.

„Jsem rád, že zůstal. Jirka je důležitý článek našeho týmu, má velký prostor. Chápu jeho ambici, přeju mu to. On jednou bude ligový trenér, protože má kvalitu. Vedení však usoudilo, že jej tady v současné situaci potřebujeme, s čímž plně souhlasím,“ řekl hlavní trenér Sigmy Václav Jílek.

Pardubicím se nepovedlo zrealizovat ani variantu B, kterou byl Pavel Drsek, jenž v květnu skončil v druholigovém Varnsdorfu a nyní je šéftrenérem žákovských kategorií doma v Kladně.

„Nabídka byla pro mne velice zajímavá, ale jelikož cítím závazek vůči klubu, kde jsem vyrůstal, nemohl jsem ji tak rychle přijmout. V budoucnu bych v lize určitě trénovat chtěl, i když vím, že taková šance už přijít nemusí,“ odpověděl upřímně Drsek.

Až volba číslo tři klapla, a sice Radoslav Kováč. Překvapení? Z toho pohledu, že Táborsko převzal teprve v létě, ano. Nicméně Jihočechům úvod sezony ve F:NL nevyšel a nůž na krku měl kouč od vedení už před šestým kolem v Karviné.

Výhra 1:0 jej udržela ve funkci, ale pozice zůstala nejistá. Tím spíš po víkendovém debaklu 0:5 od Prostějova.

„To, co jsem řekl hráčům a vlastně všem v kabině, si nechám pro sebe, ale bylo to poslední varování. Mám pocit, že jsem to řekl důrazně. Doba hájení skončila, a to platí pro všechny, mě nevyjímaje. Pokud se takto má klub prezentovat, pak je to chyba a já budu první, kdo ponese odpovědnost,“ vysvětloval naštvaně na oficiálním webu výkonný ředitel Martin Vozábal.

V pondělí pak došlo ke stvrzení Kováčovy spolupráce v Pardubicích a taky k tomu, že Táborsko převzal Roman Nádvorník. V „Tesle“ bývalého trenéra Opavy znovu nečeká nic jiného než tuhý boj o záchranu prvoligové příslušnosti.

Mužstvo je po osmi kolech s pouhými třemi body a hrozivým skóre 4:22 poslední, v sobotu ho čeká premiéra pod vedením Kováče v Ďolíčku proti Bohemians. Dá se očekávat přechod na pro něj typický systém se třemi stopery.