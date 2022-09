Plzeň - Slavia očima expertů: Pomůže delší odpočinek? Koller se bojí, že...

1. Jak to dopadne? „Těžko se mi tipuje, půjde o zápas dvou vyrovnaných týmů. Pro Plzeň může být výhodou domácí prostředí a dosavadní ligová neporazitelnost. Jsem moc zvědavý i na Slavii, která je taky v dobrém rozpoložení. Trochu se bojím, že to nebude moc pohledný zápas, možná jen s jedním gólem.“

Miroslav Soukup: Víc věřím Slavii

trenér vicemistrů světa U20 2007

1. Jak to dopadne?

„Očekávám napínavou partii, oba týmy jedou na pozitivní vlně. Trochu víc věřím Slavii, která v lize ukazuje velmi dobrou formu a v Konferenční lize vede svoji skupinu. Plzeň se může poučit z těžkých zápasů v Lize mistrů, tyhle zkušenosti jí můžou dost pomoct i právě ve šlágru se Slavií.“

2. Jak může Slavii poznamenat absence zraněného záložníka Tomáše Holeše?

„Holešovy absence bych se tolik nebál. Slavia má dostatečně široký kádr na to, aby ho dokázala nahradit. Možná ne rovnocenně, ovšem není to taková rána, jako kdyby dejme tomu Slovácku vypadl Daníček. Holeš ve Slavii patří do kostry týmu, ale jeho nepřítomnost by neměla být fatální.“