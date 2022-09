ANKETA před šlágrem: Sparta už to zvládne. Baník a poháry? Určitě ne

2. Zlomí trenér Pavel Vrba osmileté čekání Baníku na výhru na Letné? „Nepředpokládám, že by Baník na Spartě něco uhrál. Čekaly se od něj velké věci, jenže zatím pořád tápe, tým ještě není vyladěný. Hodně chyběl zraněný střelec Almási, který v minulé sezoně Baník táhl. A trenér Vrba? Na Letné to zná a o hráčích má přehled, přesto je pro mě favoritem Sparta.“

1. Jak to dopadne? „Karty jsou jasně rozdané. Sparťané musejí po sérii čtyř remíz konečně zabrat a bezpodmínečně vyhrát. Myslím, že to zvládnou, protože proti Baníku se jim doma v poslední době daří. Spartě může pomoct atmosféra na tribunách, bitvy s Ostravou pokaždé bývají maximálně vyhrocené.“

2. Zlomí trenér Pavel Vrba osmileté čekání Baníku na výhru na Letné? „Všichni čekali, že se s Vrbovým příchodem Baník zvedne a bude zatápět elitní trojce, ale jak se ukazuje, bude na to potřeba trochu delší čas. Asi bude chtít překvapit, na druhou stranu při existenci různých analytických programů není problém si do detailu rozklíčovat, jak daný tým hraje.“

1. Jak to dopadne? „Sparta i Baník od začátku sezony zůstávají hodně za očekáváním, ale právě tenhle zápas může jednoho z nich nakopnout. A z opačného konce: pokud budou oba týmy přemotivované, může je to svázat a utkání skončí remízou, která nikomu nepomůže. K téhle variantě bych se přikláněl i já.“

Stanislav Levý: Baník zatím nepřesvědčil

trenér a expert deníku Sport

1. Jak to dopadne?

„Pavel Vrba bude mít na Letné určitě velkou motivaci uspět, ale myslím si, že Sparta po všech těch zaváhání, které v poslední době předvedla, už udělá vše, aby zápas zvládla. I když to nebude hezký fotbal, ale spíš urputná bitva, tak očekávám vydřenou výhru rudých.“

2. Zlomí trenér Pavel Vrba osmileté čekání Baníku na výhru na Letné?

„Porazili Pardubice, ale to byla v jejich situaci nutnost. A teď se ukáže, jestli má jejich výkonnost vzestupnou tendenci. Jenže Baník nepřesvědčil ani doma. Poztrácel spoustu bodů. Mužstvo stále není vyladěné podle ideálních představ. Rozhodně to není tým, který by měl bojovat a hrát o evropské poháry.“