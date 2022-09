Matějovský kouzlil i v „ploutvích“: gól a zlom hnusné série Boleslavi

Zase on. Marek Matějovský, kouzelný fotbalový „dědeček“, byl klíčem k otočení duelu 9. kola první ligy. Jeho Mladá Boleslav zvítězila v Liberci 3:1, byť po půli prohrávala 0:1. Jenže pak se zvedl z lavičky velký šéf…

Dvě trudné série uťala Mladá Boleslav. Liberec porazila po dvanácti utkáních bez výhry, naposledy nad Slovanem zvítězila v červenci 2016. Na stadionu modrobílého rivala dokonce stoprocentně nebodovala patnáctkrát od dubna 2008.

„Stále jsme to nemohli prolomit. Konečně se to povedlo,“ usmál se čtyřicetiletý Matějovský, bezesporu muž zápasu.

Nechutnou šňůru ostatně využil v přípravě na duel trenér Pavel Hoftych, jenž mimochodem minulou sezonu začínal na lavičce Liberce, kde ho vystřídal současný kouč Luboš Kozel. Hoftych si vzpomněl na rok 2007, kdy na severu triumfoval s týmem Zlína. Hráčům to - samozřejmě - neopomněl zdůraznit. „Tehdy Zlín nevyhrál tři roky venku, nějakých čtyřicet zápasů a my v Liberci zvítězili 1:0. Proto jsem teď říkal klukům, že jsme schopni to změnit,“ vykládal.

Po první části to však nevypadalo. Liberečtí se dostali do vedení, Mick van Buren zapsal šestý gól v ročníku, čímž si stvořil osobní rekord v české lize. Proto Hoftych zasáhl. Z lavičky se zvedl Matějovský, který začal mezi náhradníky.

„Udělali změny, přišel Matějovský…“ upozornil Van Buren.

„Mára ví, jaká je jeho role v týmu. Bavili jsme se o tom, že je někdy lepší nechat ho jít do rozběhlého utkání. Přinese tam energii. Má TOP kvalitu, výborný výkon,“ ocenil Hoftych. „A to měl přitom nějaké zvláštní ploutve, klouzalo mu to,“ smál se.

Ano, Matějovský například uklouzl u exekuce přímého kopu, míč letěl Pánu Bohu do oken. Jenže poté si levou botu vyměnil. Na pravé noze si nechal modrou kopačku s klasickými vyměnitelnými kolíky (je jich šest), na stojnou levačku natáhl lisokolíky, tedy jakýsi mix kolíků a boty s nevyměnitelnými menšími špunty.

Internacionál na „nových gumách“ proměnil penaltu po kiksu a faulu domácího gólmana Oliviera Vliegena. Ten sestřelil loktem Jiřího Skaláka, dalšího střídajícího borce s velkým vlivem na konečné skóre.

Matějovský si míč vzal, i když v sezoně už jednu penaltu zahodil. V Liberci kopal, třetí, po precizní střele po zemi má skóre 2:1. „Byly tam nějaké pokusy mě rozhodit od Talovjerova a Preislera, ale já jsem věděl, kam budu kopat a soustředil jsem se,“ popsal.

Pokutový kop přinesl vyrovnání, pár minut před koncem rozhodl Tomáš Ladra elegantním obstřelem. Třetí branku dal po Matějovského akci do odkryté brány Vojtěch Stránský.

Liberec - Mladá Boleslav: Ladra nádherným obstřelem otočil na 2:1 pro hosty! Video se připravuje ...

Domácí kouč Kozel byl rozezlený, upozorňoval však na jednu nejasnou situaci. Ještě za stavu 1:0 upaloval sám na bránu Jan Matoušek, jehož srazil hostující gólman Jan Šeda. Obr viděl jen žlutou kartu, sudí se podle všeho rozhodli pro tuto variantu, protože by Matoušek po manévru míč neměl a nemohl by střílet.

„Zákrok byl absolutně bez míče,“ upozornil Kozel. Bylo to tak. Šeda prostě chtěl Matouška sestřelit. Žlutá karta je minimálně diskutabilní.

Přesto byly hlavními důvody boleslavské výhry její rozmach po změně stran a liberecký úpadek.