Podry: Obdivuhodná tvrdohlavost Priskeho. Šlágr zahodili Santos i...

Tragédií Slavie v Plzni bylo, že k fatálním chybám náchylnému Eduardu Santosovi se přidali i flákající se pozorovatelé Lukáš Masopust a Taras Kačaraba. A prohra ve šlágru byla rychle na světě. Do koše to ovšem nehodili jen červenobílí, ale popáté v řadě i konkurenti ze Sparty. Až je obdivuhodné, jak trenér Brian Priske drží tvrdohlavě stále stejnou šablonu. Aby mu někdo brzo neřekl, ať to přestane dělat, zazní v Podryho glosách.