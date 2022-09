Problémy Slavie se stopery. Slíbená posila nepřišla, současné trio chybuje

Vsadila Slavia na ty pravé a brzo se to projeví, nebo svou situaci v létě podcenila a bude ji to pronásledovat nejméně do příštího přestupního období? Trojice stoperů Eduardo Santos, Taras Kačaraba a Aiham Ousou porůznu hoří, když už by na někoho z této sestavy byl spoleh, tak na toho třetího. Toho ovšem trenér Jindřich Trpišovský nechal v Plzni sedět na lavičce… A byla z toho už přinejmenším devátá defenzivní havárie v sezoně.