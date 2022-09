Řízení se Slavií i ředitelem Bílkem. Jde o dva zápasy v ČFL, klub se brání

V září 2019, kdy ještě fotbalu vládl Roman Berbr a jeho prodloužená ruka Roman Rogoz, nabíral Jiří Bílek funkcionářské zkušenosti také u nich. Nyní se může stát, že jeho i klub takové chování dožene. „Budeme se aktivně bránit,“ zní z Edenu.

V sobotu 7. září 2019 si Jiří Bílek v poločase utkání stěžoval Rogozovi na rozhodčího Tomáše Grímma, později rovněž jednu z hlavních postav Berbrovy korupční kauzy. „Zdar… To je hrozný, ty vole, ten nám dává.“ Slavistické béčko přitom v tu chvíli vedlo 1:0.

„OK, tak já mu jdu napsat,“ uklidnil Bílka zákulisní šíbr Rogoz a vzápětí volal zpátky. „Říkal mi, že vedete, že jste lepší, ale jestli tam na něj budou zkoušet to, co od druhý minuty zkouší, tak že je zabije. Hyský a spol.“ Bílek na to: „Já tam jdu, já mu to řeknu. Rogi, děkuju.“

Slavia nakonec padla 2:4, takže Bílkova snaha přišla vniveč.

I tak se etická komise v pondělí rozhodla, že se Slavií a Bílkem zahájí disciplinární řízení. „Pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu Narušení regulérnosti soutěže a utkání, konkrétně utkání SK Benešov–SK Slavia Praha B (7. 9. 2019) a SK Slavia Praha B–1. FK Příbram B (28. 9. 2019).“

Co se mělo dít ohledně Příbrami? Už 13. září, tedy necelý týden po Benešovu, seděl Bílek s Rogozem u Berbra. Ten tehdy volal Václavu Kohoutovi, jenž nasazoval sudí na ČFL, a objednal si u něj právě na utkání slávistického béčka proti béčku Příbrami opět rozhodčího Grímma. S tím, že Grímm v Benešově „něco domr…“ a měl by si to se Slavií „vyjasnit.“ Červenobílí zvítězili 2:1 a Grímm skutečně pískal.

Slavia vinu odmítá. „Jiří Bílek i SK Slavia Praha berou na vědomí pondělní zahájení disciplinárního řízení ze strany Etické komise FAČR. Klub se musí nejprve seznámit s obsahem spisu, v každém případě se bude v rámci tohoto řízení aktivně bránit. Jsme přesvědčeni, že se v průběhu řízení ukážou veškerá podezření jako neopodstatněná. Jak klub už dříve uvedl, ve Slavii byla přijata velmi přísná pravidla o komunikaci a chování k rozhodčím. Pro všechny zaměstnance klubu platí přísný zákaz komunikovat s rozhodčími před nebo po zápase. V průběhu zápasu přísně dodržujeme předpisy LFA a FAČR,“ píše se v jejím prohlášení.

V prosinci se vůči podezření pro MfDnes ohradil i Jiří Bílek. „Podobné obvinění kategoricky odmítám, není to pravda. Neměl jsem jakoukoliv motivaci vytvářet tlak na rozhodčí a ovlivňovat zápasy B-týmu. Je mi nesmírně líto, že vytržení takovéto poznámky z kontextu celé situace takto zásadně poškozuje moji lidskou pověst.“

Podle slov předsedy etické komise Jana Eisenreicha se zdá, že případný odsuzující verdikt se nedotkne prvního týmu Slavie. „S ohledem právě na to, že k oběma přečinům došlo při utkání B týmu, tak budeme také tento případ posuzovat,“ říká šéf komise.

Kdy řízení s Bílkem proběhne, ani zda bude předvolaný ještě jiný zástupce Slavie, není známo. I když šéf klubu Jaroslav Tvrdík před časem poznamenal, že by si ke komisi přišel „velmi rád popovídat o etice v českém fotbale.“