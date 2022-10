Almási po návratu: Den blbec, cítíme se asi jako Sparta. Vyzdvihl gólmana

Laco, jaké to bylo utkání?

„Těžké. Neumím to jinak říct. I kdybychom hráli tři hodiny, gól bychom nedali. Měli jsme dvacet střel, brankář měl i štěstí, protože tam bylo několik břeven a tyček. Mě vychytal asi čtyřikrát. Měli jsme gól dát dřív, kdyby se tak stalo, tak bychom zápas určitě otočili. Bohužel to byl den blbec.“

I pro vás osobně...

„U první šance jsem měl míč převzít a potom zakončit, ale myslel jsem si, že nejsem sám. Hlavičku mi pak pěkně chytil, ty dvě střely také. Asi jsem to mohl trefit lépe, ale myslím si, že ani jedno zakončení nebylo špatné. Musím pochválit brankáře, protože měl dobrý zápas. Byl jednoznačně nejlepším hráčem Budějovic. Skákalo nám to tam několikrát po čáře... Když chcete až moc, tak vám to tam nepadne.“

Chyběl větší důraz, nebo štěstí?

„Kdo hrál fotbal, ví, že takové zápasy jsou. Minule na Spartě jsme měli jednu střelu a dali jeden gól. Sparta se tehdy asi cítila jako my teď. Tlačila, tlačila, ale nedala gól. My dneska taky tlačili a také tam spadl jen jeden gól. Myslím, že tam bylo vše včetně důrazu, ale někdy je to o centimetrech.“

Druhým faktorem byly vstupy do obou poločasů, brzy jste inkasovali. Čím si vysvětlujete?

„U těchto zápasů je to tak, že když nedáš, dostaneš. Inkasovali jsme z ničeho. Udělali jsme dvě chyby v obraně a soupeř z toho profitoval. Je to škoda, ale nebylo to o obraně. V útoku jsme měli dát aspoň tři góly a vyhráli bychom.“

Lze brát pozitivně aspoň fakt, že jste si příležitosti na rozdíl od jiných utkání vytvořili?

„Určitě je to pozitivum, příště přijdou i góly. Fotbal vám někdy vezme, jindy vrátí. Se Spartou nám přidal, dnes sebral, ale v příštím zápase nám, doufám, zase přidá. Věřím, že když takto budeme hrát v Liberci, tak to tam padne.“

V poháru v Kroměříži jste odehrál šedesát minut, teď už devadesát. Jak jste se cítil?

„Super. Až jsem z toho překvapený. Klidně jsem mohl dát hattrick. Bohužel. Takový je fotbal. Na první zápas to nebylo špatné. Budu makat, pracovat, co budu moci, abych byl co nejdříve ve formě.“

A aby Baník doma vyhrával...

„Těžko se mi to hodnotí, protože jsem doma hrál poprvé v sezoně. Ale co jsem viděl z tribuny, tak jsme byli až moc nervózní. A až moc chceme. To je největší problém. Venku jsme uvolněnější. Ale mám za sebou teprve první zápas, tak to nemůžu úplně hodnotit.“