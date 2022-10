Šťastný střelec Sparty: Starý Kuchta se vrací. Můj gól byl regulérní

Lepší načasování už si snad nemohl přát. Útočník Jan Kuchta prolomil střeleckou bídu po letním přesunu do Sparty v momentě, kdy to rudí nejvíc potřeboval. Proti Hradci Králové za stavu 1:1, navíc v početním oslabení. „Myslím, že se po disciplinárním trestu už dostávám do svého optima, ve druhé půli s Hradcem jsem ukázal, že se starý Kuchta vrací. Snad to bude gradovat,“ prohlásil reprezentační střelec spokojeně.

Ve sparťanském dresu jste se trefil v soutěžním utkání poprvé. Spadlo to z vás?

„Určitě, ten gól jsem hrozně moc potřeboval. Tentokrát to konečně vyšlo, navíc jsme vyhráli, takže jsme určitě rádi.“

Jak jste inkriminovanou situaci viděl? Z televizních záběrů je vidět, že spoluhráč Ladislav Krejčí mladší balon lehce tečoval.

„Viděl jsem, že to maximálně tečoval Harazim. Ta situace byla sporná, ale za mě je to regulérní gól. I proto platil a vyhráli jsme.“

Z obrazu hry se zdálo, že se vám pořádně rozvázaly nohy paradoxně až po vyloučení Tomáše Čvančary. Souhlasíte?

„Určitě to tak cítilo víc lidí. I já. Ne že bych se cítil s Čvančim na hrotu špatně, ale vyšlo to tak, že jsem tam měl víc prostoru. Sice jsme hráli o deseti, ale zvedli se i další kluci. Věděli jsme, že musíme zapnout a hrát. Ve druhé půli jsme podali daleko lepší výkon, ale pořád si myslím, že máme ještě na víc.“

Vaše spojení s Čvančarou na hrotu je v posledních týdnech velké téma. Vnímáte, že vám to společně stále neladí ideálně?

„Máme na to různé mítinky, od středy už se bavíme o taktických věcech. Trénujeme to spolu, víme, kdo do jakých prostorů musí chodit. Věřím, že se to bude zlepšovat, pořád to není ono. Pracujeme na tom, trenéři tomu věří, my taky. Snad v tom budeme pokračovat a přidáme víc gólů.“

Po zápase jste se radostně objímal s trenérem Brianem Priskem. Můžete prozradit, o čem jste se bavili?

„Byl rád, že jsme zaprvé vyhráli, a že jsem konečně střeleckou smůlu protrhnul. O deseti jsme ukázali charakter. Osobně cítím jeho důvěru, stejně tak i celého realizáku. Jsem rád, že jsme i pro něj uspěli.“

Vnímal jste tlak, který na vás od začátku sezony panoval? Čekalo se, že po návratu z Ruska začnete hned sypat góly.

„Hlavně v úvodu ročníku, kdy jsme vypadli s Vikingem, jsem si to bral hodně. Ale vzhledem k tomu, že jsem si zrušil sociální sítě a nečetl vůbec noviny, jsem to tolik nevnímal. Na druhou stranu je logické, že tlak je obrovský. Přišel jsem, abych byl Spartě prospěšný. Myslím, že se po disciplinárním trestu už dostávám do svého optima, ve druhé půli s Hradcem jsem ukázal, že se starý Kuchta vrací. Snad to bude gradovat.“