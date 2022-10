Veselý o výhře: Květ se chytil až po gólech. Litoval brankáře Slovácka

Další výhra venku. Jak se zrodila?

„Těch tří bodů si vážím, jsou strašně důležité pro vývoj v tabulce. Trošku jsme Slovácko odřízli. Šlo o to, jestli nás tento zápas hodí třeba do bojů o záchranu anebo nás udrží v horní polovině. Trošku jsme chytli domácí v nekomfortní situaci po smolném zápase s Nice. Do toho únava, nějaké změny v sestavě. Oni změnili rozestavení, chtěli narušit naši hru. Tím pádem se to všude dublovalo a zvrhlo se do osobních soubojů. Za mě to moc pěkné utkání nebylo, hlavně v prvním poločase.“

Nahrálo vám rychlé vyloučení brankáře Borka?

„Byl to klíčový moment. Jako ještě klíčovější vidím to, že jsme z té situace dokázali vstřelit branku. Úplně jsem nejásal, že budeme hrát proti deseti. Slovácko má velmi dobré rychlé protiútoky. Ale ten gól nás trošku uklidnil. Pak jsme dali druhý těsně před přestávkou, který rozdal karty do druhého poločasu. Mohli jsme přidat i další. Za stavu 3:0 mám výhrady z toho, co jsme předváděli.“

Jak to myslíte?

„Rozpadla se nám organizace. Trošku se to zvrhlo do toho, že si každý chtěl dát gól. Po zásluze jsme byli za nedůslednost potrestáni. Naštěstí reakce týmu byla správná, dali jsme na 4:1. Tím jsme otupili potenciální závěrečný tlak soupeře. Ale strašně mě štve druhá branka. Roman Valeš tady měl udržet nulu, zkazili jsme mu to. Utkání jsme si těmi dvěma obdrženými brankami zbytečně znehodnotili.“

Pochválíte autora hattricku Romana Květa?

„Romanovi se v prvním poločase paradoxně v poli úplně nedařilo. Nebyl to úplně on. Zbytečně vyhodil několik míčů a ztrát. Spolupráce v útoku úplně neladila. Ale jeho výkon postupem času gradoval. Víme, že je produktivní. Když dal první branku a pak druhou, chytil se i herně. Ke konci už jsem viděl starého Romana Květa, kterého z formy vyhodilo zbytečné vyloučení v Teplicích.“

Podařilo se vám nahradit zraněné lídry Hronka s Puškáčem. Drchal s Prekopem zahráli velmi dobře a druhý jmenovaný dal i gól. Těší vás speciálně tohle?

„V zápase s Plzní se nám rozpadlo útočné trio, které na sebe bylo hodně zvyklé. Puškáč si poranil rameno, vypadl i Hronek. Navíc v týdnu měli zdravotní potíže Nový a Hála. Museli jsme to předělat, vymýšleli jsme novou trojici do útoku. Na začátku bylo vidět, že se úplně necítí. Několikrát nabíhali do stejných prostor. Je potřeba, aby chodili tam, kam potřebujeme. Postupně se to vylepšilo. Víme, že v Drchym máme sílu, je tahový. Má extrémní zrychlení a pro každou obranu je těžké ho chytat. Ale potřebuje určitý typ míčů. Musíme se snažit víc ho využívat. Roman Květ slíznul třešničku na dortu a smetanu za celý tým.“

Čekali jste Borka v bráně Slovácka?

„Popravdě, čekal jsem Fryštáka. Zaskočilo mě to, Borek v přípravě nezazněl. Ale na devadesát procent jsem čekal změnu brankáře, Martina Svědíka znám. Borka bych nezatracoval, byl z toho nešťastný. Lidsky mi ho bylo líto. To se prostě stane. Až bude chytat dalších deset let ligu, usměje se tomu. Věřím, že se z toho oklepe a přeju mu, aby ho to do kariéry moc nepoznamenalo. Je to jenom fotbal. Není důvod se z toho hroutit. On to Slovácku neprohrál.“