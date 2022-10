Lechtivé Slavii chybí efektivita, důraz i opory. Tvrdík se chystá vyřešit trenéry

Slavia má za sebou v této sezoně už 21 soutěžních utkání a pouze ve třech z nich neměla herní převahu. Platí to pro zápasy na Panathinaikosu, kde bránila postup do play off Konferenční ligy, pak pro hrubě nepovedený duel na hřišti Rakówa, a v lize proti Viktorii Plzeň, kde ovšem prakticky celý zápas trpěla v oslabení.

Ve zbylých osmnácti měla od menší až po obrovskou kontrolu míče a vzhledem k tomu, že tento trend drží mnohem delší dobu než jen v tomto ročníku, musí být zvyklá na herní způsob postupného útočení známého pod pojmem dobývání. I proto se při skládání kádru častěji orientuje na technicky zdatnější hráče, jakými jsou Ewerton, Moses Usor nebo s přimhouřenýma očima David Douděra, protože přesnost a rychlost provedení je v takových zápasech rozhodující.

Jenže v případě Slavie zjevně něco důležitého chybí, a na první pohled jsou to zejména dvě věci.

Efektivita hráčů stavících postupné útoky končí často před vápnem soupeře. Pro „sešívané“ není velký problém dovézt míč do blízkosti šestnáctky a protivníka tam přibít, nezřídka ovšem