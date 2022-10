Bílka naštval vykartovaný Mosquera: Hovadina. Co odhalil na triku?

Výhra 3:1 nad Baníkem znamená ideální plzeňskou odpověď na pohárové vyřazení proti Hlučínu . Trenéra Michala Bílka potěšil výkon v sobotním šlágru FORTUNA:LIGY. O něco méně vykartování Jhona Mosquery. V pořadí čtvrté žluté napomenutí v ligové sezoně následovalo po gólové oslavě, kdy v euforii přetáhl dres přes hlavu. „Jednoznačně je to hovadina,“ nebral si servítky plzeňský kouč. Klíčový záložník kvůli tomu vynechá následující duel ve Zlíně.

Mosquera odehrál v sezoně mnohem lepší zápasy než proti Baníku. Nejlepší moment si schoval do samotného závěru. Lukáš Kalvach vyslal Erika Jirku, který v rychlosti potáhl balon před branku Baníku. Na druhé straně celou dobu sprintoval Jhon Mosquera. Dostal se před bránícího Ndefeho a ideální přihrávku proměnil pojišťovacím gólem na 3:1.

Mosquera v euforii přetáhl dres přes hlavu. Pod ním měl na triku napsaná tři jména – Zuzana (manželka), Sofia (první dcera) a Sara (novorozená dcera, která se narodila v týdnu). Právě proto si kolumbijský záložník šestou ligovou trefu v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY pořádně vychutnal.

Jenže sudí Dominik Starý zůstal nekompromisní a podle pravidel ukázal Mosquerovi žlutou. V pořadí čtvrtou, což automaticky znamená stopku na následující ligové utkání ve Zlíně.

„Je to hovadina, jednoznačně. Bude postih. Chápu, že to v emocích může ujet, ale na takové karty si hráči musí dávat pozor. Pak nám může někdo vypadnout na zápas, když ho budeme potřebovat,“ zlobil se po utkání plzeňský trenér Michal Bílek. „Nechceme zbytečné karty. Pokud je to za faul, nemám s tím problém, ale tohle je hovadina,“ kroutil hlavou.

Mosquera v sezoně nastřílel v lize šest gólů a přidal dvě asistence, v Lize mistrů včetně předkol drží bilanci 1+3. Zároveň ale posbíral už devět žlutých. Třeba v zápase v Karabachu měl velké štěstí, že rozhodčí nevytáhl rovnou červenou. Do všeho chodí naplno, čímž vyniká a pro Plzeň je nesmírně důležitým hráčem.

„Ještě nás čekají čtyři ligová utkání a dva zápasy v Lize mistrů, všechny budou nesmírně těžké. Ztrácíme důležité hráče, ale zase věřím, že morálkou a chutí, nadšením a zodpovědností podzim zvládneme,“ dodal Bílek.

Kvůli obnovenému zranění odpadl Jan Kliment, do konce podzimu schází též Jan Sýkora a Jan Kopic, dlouhodobě marodí Radim Řezník. Samí zkušení hráči patřící do základní sestavy nebo úzkého okruhu hráčů, na jaké trenér spoléhá.

Šanci dostávají další – velmi dobře se jeví rychlík Erik Jirka, závěr zápasu s Baníkem zvládl i Václav Pilař. „Musíme do sestavy trošku sáhnout, když někdo odpadne kvůli kartám a zraněním. Jsem rád, že tihle hráči se toho zhostí dobře, nemáme obavy je tam dát. Vašek je velmi zkušený, poradí si v těžkých situacích. Erik patří mezi rychlostní typy, proti Baníku ukázal, jak je nebezpečný v brejcích, když soupeř otevře obranu. Nahrál na gól, je to pozitivní,“ líbilo se Bílkovi.

Plzeň zvládla přepnout po vyřazení v MOL Cupu na hřišti třetiligového Hlučína a v lize drží sérii 34 zápasů bez porážky. Před nedělním derby mezi Slavií a Spartou má na čele ligy sedmibodový náskok.

„Série bez porážek znamená, že jsme v tabulce hodně vysoko. Je nesmírně důležité, že jsme po každém zápase v Lize mistrů zvládli ligové utkání. Ukazuje to na sílu kolektivu, který tady je. Všichni si uvědomujeme, o co hrajeme. O nejpřednější příčky a zase o evropské pohár na příští rok,“ uzavřel Bílek.