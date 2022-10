Sparta má jen centry, říká Zelenka. Kotal dodává: A ne tak kvalitní kádr

„To asi nikdo nečekal,“ ulevil si – samozřejmě spokojeně – po první půli bývalý slávista Zelenka. Nebylo divu. Skóre 4:0, uzavřené utkání. Řešila se pochopitelně především hrubice Martina Vitíka. Námaz, který narýsoval průběh derby.

„Pokud uděláte takovouhle hrubku a dostanete z ní góla, je to taková rána… Ale i na tomto se dá ilustrovat rozdíl v kvalitě českých a velkých týmů. Kdyby třeba Bayern dostal hned dva takové góly, bude hrát stále stejně. Nebude pak vypadat jako Sparta,“ doplňuje Zelenka.

Kotal, bývalý trenér Sparty, podepisuje a doplňuje. „Sparta nás po celou dobu ničím nepřekvapila. Žádná šance, akce, nic. Za devadesát minut se nijak neprosadila. To mě mrzí. Slavia byla jasně lepší. Byla dobře připravená na centry, jimiž Sparta převážně hrozí.“

A tohoto motivu se zase chytá Zelenka. Mustru, snad až příliš jednotvárného, který je navíc k přečtení. „Sparta má výborné hráče na stranách s výbornými centry. Ale je to jen jedna varianta toho, jak ohrozit soupeře. Když to ten soupeř zavře, nemá jak jinak změnit hru.“

Což se stalo a Jan Kuchta, před derby hlavní postava, se stal postavou zcela vedlejší. „Nedostalo se k němu absolutně nic, nikdo mu nepomohl. Sparta nevystřelila na branku, což je jasné vysvědčení toho, kolik si vypracovala šancí,“ prohlásil Kotal.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 4:0. Čtyři góly za půli a historická potupa Letenských Video se připravuje ...

Osamocenosti přeběhlíka ze Slavie do Sparty si všiml i Zelenka. „Honza není hráč, který projde přes tři hráče a zakončí. On je špička ledovce, ale pokud je ledovec rozborcený… On není hráč, který to strhne, když se Sparta nedostane k šestnáctce.“

Podle Kotala je otázkou, zda Sparta vůbec má fotbalisty na to, aby nepříznivý průběh zvrátila. „Evropská mužstva mají hráče, kteří mají možnosti, aby dokázali zvednout rukavici. Sparta je nemá. Nemá zas tak kvalitní kádr, aby mohla konkurovat špičce. Bylo to vidět hlavně v pohárech. Norského soupeře by porazit měla. My když jsme byli ve Spartě, někteří hráči si mysleli, že už všechno umí.“

Zelenka se domnívá, že Slavia se lépe poučila z vlastních nedostatků. „Sparťani po Pardubicích sami říkali, že pokud si dovolí takové chyby v derby, přijde trest. Slavia se lépe poučila z toho, že nebyla vzadu bezpečná. Jindřich Trpišovský nasadil v podstatě vše, co mělo ruce a nohy, vyztužil střed.“

Kdo poraženým scházel, shodli se experti, byl nedoléčený Ladislav Krejčí. „V hokeji jsou to takoví, kteří se třeba poperou. Spartě chyběl někdo jako Láďa Krejčí,“ říká Zelenka.

I proto dopadlo derby pro Letenské debaklem.