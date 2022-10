Trpišovský apeluje na sudí: Jen jednoznačné věci. Chválil stopery

Slavii posadila zpět do sedla pražská derby. Dukle, Spartě i Bohemians nasázeli po čtyřech gólech. Utkání v Ďolíčku ale na dlouhé minuty přerušoval VAR, což vadilo nejen sešívanému kouči. „Chci apelovat, aby do zápasu vstupoval jen v jednoznačných věcech,“ řekl Jindřich Trpišovský po vítězství 4:1. Chválil Jakuba Hromadu i stopery, Eduardo Santos byl připravený jen na pár minut.

Co si ze zápasu odnesete?

„Zaprvé myslím, že to byl zajímavý zápas, padlo pět gólů, dobré tempo, skvělá kulisa a bylo se na co dívat. Musím pochválit mužstvo, protože jsme podali dobrý výkon proti houževnatému soupeři. Květ se trefil krásně a prohrávali jsme, ale tým skvěle zareagoval. Měli jsme i spoustu dalších gólových situací. Ve druhém poločase Bohemka ještě zintenzivnila. Musím pochválit ubráněný předbrankový prostor, Hronek tam házel rakety, to se těžko brání, když tam chodí stopeři. Musím pochválit i střídající hráče, kteří přinesli v době tlaku Bohemky kvalitu nahoru. Přidali jsme třetí a čtvrtý gól a jsme rádi, že jsme to zvládli. Bohemka teď hraje výborně, má v útoku nepříjemné hráče.“

Jak jste viděl penaltové situace?

„Hlavně mi vadí způsob, jak to tady probíhá. Je tu skvěle rozehraný zápas a pokaždé se pět minut nehraje po situacích, které nejsou zjevné. Když se dívám na zahraniční ligy, platí skoro vždy rozhodnutí na hřišti. Jsem zastánce videa, ale myslím, že se mají nechat na hřišti. Má to být jasná věc. Sedí nás tu dvacet a nemyslím si, že 19 z nás řekne, že ta situace byla chyba. Pak se nehraje, vyvolává to emoce. Prostě to nebyla zjevná pochybení. Ani jednu jsem na videu neviděl. Je to právě o tom, že když se rozhodčí rozhodl, tak on má nejlepší pohled, on ví o intenzitě na hřišti. Chci apelovat, abychom do zápasu vstupovali o jednoznačných věcech. Nechci mluvit za rozhodčího, ale nějak situace viděl a stál si za rozhodnutím.“

Použili jste pro vás nezvyklé rozestavení 4-4-2. Proč?

„Bylo to kvůli typologii zápasu. Máme s tím zkušenosti z loňska a předloňska a i nějaké personální složení, chybí nám klasická desítka. A musím pochválit Bohemku, umí si vytvořit velký tlak. Hráli jsme ve čtvrtek v noci a dnes brzo, proto jsme chtěli mít dva hráče nahoře, abychom se tam rychleji dostávali. Bohemka hraje na trojici vysokých stoperů a útočník to má těžké. Ale čtyři hráči nahoře to pak dělali Bohemce nepříjemné. Chci pochválit i stopery, protože to táhnou bez možnosti si orazit. Ve čtyřech zápasem jsme dostali jediný gól.“

Na lavičce byl poprvé po zranění Santos, jak je na tom?

„Dopoledne hrál za béčko a brali jsme ho pro případ, že by se v závěru hodila jeho výška. Chtěli jsme ho vidět v zápasech béčka. Kluci to zatím zvládají bez karet a bez zranění, tak se může stát, že bude potřeba. Tady byl proto, aby byl s týmem a třeba na minutu dvě. Ale nebylo to potřeba. V pátek a v sobotu měl první dva tréninky.“

Jak nepříjemné pro vás je, že Plzeň vždy před vámi vyhraje?

„Já to nevnímám. Byli jsme v situaci, kdy jsme se museli koukat sami na sebe. Máme různorodý program, potřebovali jsme ustálit některé věci. Musím pochválit Kubu Hromadu, který nám na hřišti hodně pomáhá s organizací hry. Zkušenost je na týmu hodně vidět. Dneska byla jediná situace, kterou jsme neuhráli, a Bohemka z ní byla nebezpečná. Na to se teď zaměřujeme. Nedávno jsme třikrát prohráli a nedávali jsme góly, to nebyla situace, kdy bychom koukali po Plzni. Soustředili jsme se, abychom se dostali na svůj level. Teď je na nás vidět odhodlanost a týmovost. To je klíč, abychom byli úspěšní a přes zimu se dali dohromady. Potřebujeme udělat co nejvíc bodů, v zimě se doléčit, dát dohromady posty, které potřebujeme, abychom na jaře nebyli zranitelní a vytvořili tlak do posledního kola.“

