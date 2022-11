Na prohlídce arény v Hradci. V mnoha věcech předčí i Eden, říká architekt

Cesta centrem Hradce Králové běží normálně. Z vnitřního okruhu doprava směrem ke staré nemocnici, na most přes Orlici a ihned doleva. A pak ještě dvě stě metrů k branám Všesportovního stadionu. Za nimi jsou věci jinak, než dřív. Železobetonová nevyhovující barabizna je srovnaná se zemí. Staví se aréna pro 9300 diváků. Fotbalová nádhera s multifunkčním využitím, na kterou se pod Bílou věží čeká bratru pětadvacet let.

Tradičním vstupem přes masivní kovové brány se do areálu dostanou jen dělníci, stavební inženýři, dozor a prominentní návštěvy dohlížející každý týden na dodržování časového harmonogramu. „Tudy vás nepustím,“ příkře šlehne slovy hlídač u vstupu. „Jestli jdete za fotbalisty, musíte jít okolo až za ploty.“

Úzká stezka vede zpočátku mezi křovinami, další desítky metrů je třeba ujít po travnaté pěšině. Za chvíli procházím okolo kabiny hlavního týmu „votroků“. A když vkročím do „brány borců“, jak se v Hradci říká vykrojenému místu mezi bývalými tribunami, otevře se pohled na rostoucí novou arénu. Zatajte dech, bude to stát za to!

„Chtěli jsme udělat stavbu, která bude nadčasová, elegantní a dalších minimálně 100 let se bude vymykat svou krásou,“ popisuje Tomáš Vymetálek, architekt stadionu.

Základní parametry? 9300 míst k sezení splňující parametry UEFA 4 pro pořádání mezinárodních utkání, k tomu možnost pořádání jiných velkých sportovních a kulturních akcí s kapacitou až 25 tisíc diváků. Rozpočet stavby se po navýšení o 59 milionů (kvůli zdražení materiálu) zastavil na ceně 627 milionů bez DPH.

Stavbu financuje město, stadion je v jeho vlastnictví. Stejně jako celý klub, který radnice nedávno pro potenciální zájemce ocenila hodnotou 25 milionů korun. Akcie jsou k mání. K tomu jako bonus využívání vysoce moderní fotbalové arény.

„Tím, že se jedná o novostavbu, jsme dostali prostor udělat všechno na úrovni a standardu 21. století. Jsem přesvědčen, že v mnoha věcech hradecký stadion předčí i slávistický Eden,“ přesvědčivě tvrdí Vymetálek. „Řeč je nejen o šatnách, ale třeba o wellness, prostorech pro rozcvičení či regeneraci, tělocvičnách nebo veškerém moderním zázemí pro média. Na stadionu bude také prostory pro ženské a mládežnické týmy. Součástí stadionu bude běžecký tunel, venkovní běžecká dráha, v neposlední řadě ubytování pro mládež,“ pokračuje architekt.

Fanoušky ale nejvíce zajímá, jak bude aréna vypadat uvnitř. Všechna místa budou osazena sedačkami v barvě bílé, šedé a tmavě šedé. Nad každou z branek budou zavěšeny dvě velké LED obrazovky. „Co je ale podle mého pro fanoušky úplně nejdůležitější věcí, je výhled na hrací plochu. Máme opravdu velmi strmé tribuny, které pomohou utvořit správnou fotbalovou atmosféru. Z každé sedačky v aréně bude skvělý výhled na celé hřiště,“ pyšně praví Vymetálek.

Velká diskuse se strhla okolo ikonických „lízátek“, o osvětlení starém téměř padesát let. V době normalizace byly sloupy vztyčeny proto, aby rozlehlému stadionu s atletickou škvárovou dráhou dodaly trochu estetičnosti. Povedlo se. Pětapadesát metrů vysoké a pětačtyřicet tun těžké stožáry poprvé svítily na derby s Pardubicemi v roce 1975. Novou dominantu si zamilovali prakticky všichni rodáci, na světla se jezdili dívat cizinci. A teď by „lízátka“ měla zničehonic zmizet?

„Věděli jsme, že „lízátka“ na hradeckém stadionu být musí. Nikdy jsme o tom ani v nejmenším nepochybovali. K Hradci patří, obyvatelé k nim mají speciální vztah. Podobně jako mají Pražané vztah k Hradu nebo Pařížané k Eiffelovce,“ usmívá se Tomáš Vymetálek.

Světelné stožáry nyní leží v areálu stadionu, zpátky do země – a zkrácené - budou zasazeny ještě do konce kalendářního roku. „Určitě to bude ještě během podzimu. Aktuálně probíhá repase a všichni se moc těšíme, až se první lízátko bude zvedat. Bude to určitě velký zážitek,“ líčí autor projektu.

V příštích dnech by kromě „lízátek“ měl být usazen skelet střechy na strmé tribuny.

Pokud vše půjde hladce, 30. června je v plánu předání stavby do rukou radnice. Uvažuje se, že k otevíracímu zápasu přijede Rapid Vídeň a pak už bude následovat domácí zápas FORTUNA:LIGY.

Záchrana „votroků“ v nejvyšší soutěži se kolo před koncem podzimu jeví velmi pravděpodobně. Mužstvo Miroslava Koubka je na čtvrtém místě a zimní přestávku zřejmě stráví coby člen skupiny o titul.