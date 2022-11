Baník chce Plavšiče, Slavia Almásiho. Hapal mluvil s Tvrdíkem, co výplata?

Tribuny se bavily, lidé z vítkovického stadionu odcházeli spokojeni, a to je před blížícím se osmifinále MOL Cupu se Spartou pro Baník klíčová zpráva. Třísettisícové město si po katastrofálním začátku sezony zase fotbal užívá.

Zásluhu na tom má samozřejmě trenér Pavel Hapal, pod jehož vedením FCB zvítězil doma potřetí v řadě, a pak taky jeden drobný šikula.

Srdjan Plavšič. Chlapík, který do Ostravy dorazil v poslední den letního přestupového okna na hostování do konce sezony ze Slavie.

„Takového frajera jsme tady neměli několik let, fakt si nevybavujeme lepšího,“ šumělo mezi fanoušky, když po utkání odcházeli k autům a na tramvaj.

Není divu, že Plavšič byl pro všechny tématem číslo jedna. Hráči Bohemians budou mít Balkánce asi hodně dlouho v hlavách.

„Musím uznat, že hrál vynikající zápas. Je to o tom, aby se k němu míč nedostal, protože pak už ho těžko ubráníte. Ukázal velký potenciál,“ smekl před protivníkem kouč „klokanů“ Jaroslav Veselý.

Konkrétně: zařídil penaltu, když jeho centr trefil do ruky Martina Dostála. Pak suverénně zakončil rychlý kontr a po dalším takovém ještě přichystal snadnou trefu pro Ladislava Almásiho.

Právě slovenský reprezentant možná bude hrát v případě Plavšiče roli. Je veřejným tajemstvím, že se Almási líbí Slavii. A Baníku se zase líbí levonohý Srb.

„Výborný výkon, směrem dopředu je neskutečný. Jen ať mu to vydrží. Všechny zápasy odehrál výborně, dnes nachystal góly, jeden vstřelil. Dokáže udělat převahu, rozdíl, je nepříjemný v soubojích jeden na jednoho. Fotbalem se baví i na tréninku, velká spokojenost,“ hodnotil trenér Baníku Pavel Hapal.

Jenže ne všechno pro něj možná bude růžové, brzy se totiž začne řešit Plavšičova budoucnost. Hostování je sice dojednáno do konce sezony, ale jak zmínil i šéf sportovního úseku Luděk Mikloško, Pražané si ho mohou v zimě stáhnout.

„Kdybych vyhrál ve Sportce, koupím ho ze svého na tvrdý přestup,“ vtipkoval v útrobách stadionu brankář Jan Laštůvka.

Realita bude trochu složitější. „Komplikace by to byla velká, ale musíme respektovat smluvní podmínky. Uvidíme, jak se k tomu postaví sám hráč. Myslím, že se tady cítí výborně i díky fanouškům. Nemáme to úplně ve svých rukou, ale třeba zůstane do konce sezony. Slavia má velký přetlak hráčů,“ mrknul Hapal.

Co na to Plavšič? „Zatím nevím, nemám žádné informace, uvidíme po konci podzimu. Teď na to neumím odpovědět,“ krčil rameny a pak děkoval fanouškům za potlesk ve stoje při střídání v závěru.

„Skvělý pocit. Asi si lidé cení toho, že vždycky makám na sto procent. Mívám nejvíc naběhaných kilometrů, snažím se odevzdávat maximum. Jsem tady spokojený a je to vidět. Slyšel jsem, že je tu těžké získat si fanoušky, mně se to povedlo po dvou zápasech. Jsem rád,“ usmíval se.

Zpátky k Almásimu a dlouhodobému interesu z Edenu. Fanoušci spekulují o možné výměně cizinců ve stylu kus za kus, Hapal tuhle tezi sympaticky oglosoval.

„Nedovedu si představit nějakou směnu, protože nevím, který by mi chyběl méně. Kdybych se jako trenér měl pro jednoho rozhodnout, bylo by to hodně těžké rozhodování,“ zamyslel se s novináři.

„Ale asi můžu prozradit, že na zápase Bohemians-Slavia jsem se osobně potkal s panem Tvrdíkem. Ptal se mě na Almásiho, já jeho na Plavšiče. Není to moje věc, vyřešit to budou muset kluby. Nějaká nabídka na Laca asi je, může ale přijít i jiná. Potvrzuje opakovaně kvalitu, dává góly, má výbornou postavu. Na Plavšiče mám zase možná trošku vliv, protože máme spolu dobrý vztah ze Sparty. Uvidíme,“ uzavřel.

Roli budou hrát samozřejmě i finance. Mikloško už dřív několikrát zmínil, že dohodnout se s Plavšičem na podmínkách by byl oříšek.

Podle informací webu iSport.cz se Baník na jeho milionové výplatě podílí 200 tisíci korun, zbylých 800 doplácí Slavia. Dobrovolně by se takové cifry vzhledem k platnému kontraktu asi vzdal jen blázen...