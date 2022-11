Plavšič: Zaměřuju se na to, abych měl lepší čísla. Almási je ideální parťák

Jaký byl zápas?

„Těžký a náročný. Myslím, že jsme do něj vstoupili dobře, dali jsme rychlý gól, pak druhý. Říkali jsme si, že musíme přidat i třetí, protože jsme věděli, že Bohemka už dříve zápasy otáčela, když prohrávala v poločase. Bylo důležité neinkasovat, ale bohužel stalo se ze standardky. Poté to patnáct minut od nás nebylo dobré. Ale hráli jsme pořád to svoje, snažili se plnit úkoly trenérů a nakonec to dopadlo dobře. Třetím gólem jsme to zlomili. To bylo důležité.“

I vy jste dal hezkou branku...

„Když jsem dostal míč od Kuzmy, viděl jsem, že mi tam nabíhá Almási. První myšlenka byla mu to tam prostrčit. Ale když se na něj navázal hráč, tak jsem to zkusil, dal si ještě jeden dotek, zakončil a naštěstí to tam spadlo.“

Po zakončení volala i akce před třetím gólem, to jste ale pro změnu Almásimu přihrál. Proč?

„Říkal jsem si to taky, ale uvědomil jsem si, že už gól mám. Kamarádům jsem před zápasem tvrdil, že budu mít 1+1, tak jsem mu to tam dal a on to pěkně zakončil.“ (úsměv)

Nicméně když vezmeme v potaz i vybojovanou penaltu, máte vlastně bilanci 1+2...

„Jo? Tak dobrý. Nevěděl jsem, že se to tak počítá...“ (smích)

Almási vypadá jako váš ideální útočný parťák, že?

„I na tréninku dobře spolupracujeme. Vím, že je nebezpečný ve vápně, tak se mu tam snažím dávat balony. Vyšlo to, jsem za to rád.“

Baníku se daří po výměně trenérů, oba znáte ze Sparty. Co se změnilo?

„Nemůžu říct, že se něco změnilo. Nevím, čím to bylo, že jsme hráli pod Vrbou špatně, ale když přijde nový trenér, tak to přinese impulz. Všichni kluci za to vzali, od prvního zápasu je znát, že se chceme ukázat a něco dokázat. Jsem rád, že to šlape. Myslím, že s Bohemkou to byla dobrá pozvánka pro lidi, aby přišli, protože teď máme doma Spartu a chceme postoupit. Hlavně jsme ukázali, že doma je to jiné než venku. Na druhou stranu tam jsme teď měli těžké soupeře, myslím si, že se Spartou to bude lepší a postoupíme.“

Docela dlouho vám navzdory výborným výkonům chyběla lepší čísla. Nebyl jste z toho trochu nervózní?

„Ve Slavii to bylo podobné. Ostatní mi říkali, že sice třeba odehraju výborný zápas, ale nemám nic ve statistice. Teď jsem se zaměřil na to, abych to zlepšil, jsem tu spokojený a to je vidět i na hřišti. Do každého zápasu jsem šel s čistou hlavou, protože i když nedám gól, nebo nemám asistenci, tak zápas odmakám. Pořád se snažím týmu pomoci a mám nejvíc nasprintovaných kilometrů. Jsem rád, že se mi to vrací.“

Díky tomu vás Ostrava miluje, fanoušci tleskali vestoje.

„Skvělý pocit, děkuji jim. Slyšel jsem, že je těžké si tady fanoušky získat, ale mně se to podařilo hned druhým zápasem. Myslím si, že je to tím, že makám na hřišti – a to je to, co po mně chtěli. Vím to. Vždycky se snažím dát do zápasu i tréninku maximum, oni to ocenili. Za to jim děkuji.“

Hodně se řeší vaše budoucnost, už víte, zda v Baníku budete i na jaře?

„Zatím nevím, nemám žádné informace. Uvidíme po konci podzimu.“

A kdybyste mohl říct sám, zda se vrátit do Slavie, nebo zůstat?

(pousměje se) „Neumím na to teď odpovědět.“