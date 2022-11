Červený Jablonec v depresi: bídná kázeň i produktivita. Horejš zůstává

Za posledních dvanáct let jedno druhé, čtyři třetí, tři čtvrtá místa. Jablonec před minulou sezonou pevně seděl mezi českou smetánkou. Vždyť si také vykopal účast v Konferenční lize, v níž na podzim 2021 hrál až do konce o postup ze skupiny.

Jenže právě tam začal pád.

Mančaft nezvládl nápor více soutěží, navíc už sláblo kouzlo kouče Petra Rady. „Propad měl několik důvodů, působení v Evropě bylo zásadní,“ přiznal kapitán Tomáš Hübschman.

Tým dojel ligu v módu: Kdy už se konečně ukáže naše kvalita? Nestalo se, záchrana přišla s odřenýma ušima. Proto v létě přišel trenér Horejš, naprostý opak barda Rady. Z jihu Čech přinesl moderní styl, datovou analytiku, důraz na detail. I sám boss Pelta přiznal, že na to není zvyklý, vždyť vždycky říkal, že ho zajímají jen tři body v neděli.

Ambice se měly navrátit až směrem ke skupině hrající o titul. Jména na to ostatně Jablonec má, navíc přivedl zajímavé posily: Jovovič, Sejk, Šulc, Heidenreich, Cools, Akpudje, navrátilec Chramosta, toť síla, která však dříme.

Horejš byl kvůli tomu dvakrát na hraně. Poprvé po sedmi kolech, kdy měl celek jen čtyři body za remízy. Ani jednou Nevyhrál. Podruhé po krachu v poháru, z nějž vyhnal Severočechy druholigový Vyškov.

Ataky kouč ustál. „Má důvěru vedení,“ řekl Pelta. Tedy jeho důvěru. „Aktuální umístění v tabulce není paralela s minulou sezonou,“ dodal. „Jsem spokojený s předváděnou hrou, je to změna, mužstvo má jasnou tvář a hráči vědí, co mají na hřišti dělat,“ objasnil.

Projevilo se to změnou stylu, především přechodem na tříobráncový systém. Také v ofenzivě byl Jablonec údernější. Po šestnácti kolech má na kontě stejný počet zásahů jako v minulé sezoně po základní části sezony, tedy po třiceti utkáních. Přesto není číslo dvacet dva pro Peltu ani Horejše dostatečné.

Proměňování šancí se musí na jaře vylepšit. Je tu však ještě jeden faktor, který Jablonec sráží. „Neukázněnost,“ poukázal majitel.

Jablonečtí jsou čtvrtí v počtu žlutých karet. V první části ročníku jich nastřádali šestatřicet, „vedoucí“ Hradec Králové o šest více. Mnohem hůře je na tom zelenobílý celek, co se týče vyloučených. V této statistice vládne, červenou kartu vidělo hned sedm hráčů. Dvakrát dohrával celek poslední desítky vteřin v devíti.

„Jestliže ze šestnácti utkání hrajete pět v deseti, tak je to průšvih. Máte tak o pět zápasů méně. Navíc s takovými mužstvy jako Slavia, Sparta, Teplice, Olomouc a Boleslav je to složité,“ durdil se Horejš. „Je to blázinec a průšvih,“ netajil.

Na jaře to v podobném nastavení nepůjde. Jablonečtí budou hrát (stejně jako tři čtvrtě týmů) o záchranu.

Smršť vyloučení

3. kolo: Jablonec - Slavia 2:3

6. minuta - Surzyn

6. kolo: Jablonec - Sparta 1:1

55. Považanec, 90+6. Krob

7. kolo: Teplice - Jablonec 3:2

76. Malínský, 90+2. Jovovič

15. kolo: Olomouc - Jablonec 3:0

40. Sejk

16. kolo: Jablonec - Mladá Boleslav 1:2

42. Heidenreich