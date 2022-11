Zlín se dohodl s Vrbou! Jawo odchází do Boleslavi. Přijde útočník od rivala?

O spojení Vrby a Zlína informoval iSport.cz exkluzivně už dopoledne. Další čtvrteční sezení v metropoli dalo budoucí spolupráci definitivní punc. Osmapadesátiletý Vrba, jenž byl po říjnovém konci v Ostravě volný, přijal novou výzvu. Půjde dolů s platem i s ambicemi. Jeho úkolem bude zastavit pád klubu, který přezimuje ve FORTUNA:LIZE na předposledním místě.

První variantou byl pro Zlín původně Petr Rada (64), jenže toho nakonec odmítl uvolnit boss Dukly Petr Paukner. „Řekl, že mě nepustí,“ potvrdil Rada. Vzápětí došlo k oslovení Vrby a také Luďka Klusáčka (55), ještě na jaře kouče Bohemians. Ten byl rezervní volbou.

Majitel FC Trinity Zdeněk Červenka však měl jasno: Chceme Vrbu! A vyšlo to.

Jaký převezme tým? Plus minus stejný, který těžce nezvládl podzimní část. Špatné výsledky odnesl málo zkušený trenér Jan Jelínek. Velké zásahy do kádru nejsou v plánu, dojde jen k mírným úpravám. Větší rekonstrukce je v plánu po sezoně, kdy končí mnoha hráčům smlouvy. K jedné změně dochází už teď.

Jak už iSport.cz informoval, kontrakt neprodloužil útočník Lamin Jawo. Nejlepší střelec se třemi brankami přestupuje k 1. lednu do Mladé Boleslavi. Nyní se řeší, jestli by se na novou adresu nepřesunul už od prosince. Zlín by ušetřil měsíční výplatu hráči a trenér Pavel Hoftych by měl posilu k dispozici dříve.

Kdo Jawa nahradí? Podle našich zdrojů bude Vrba nejspíš pracovat s Liborem Kozákem (33), který na podzim působil v sousedním Slovácku. Tam je vázán kontraktem do konce sezony bez opce. „Zlín se nám ozval,“ potvrdil sportovní manažer Veliče Šumulikoski. Odchodu čahouna s reprezentační minulostí, jenž vstřelil v jedenácti ligových startech jediný gól, se klub bránit nebude. Celou věc proberou šéfové Slovácka během víkendu. „Bude záležet i na hráči,“ dodal Šumulikoski.