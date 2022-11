Jak si vedly posily Slavie: flop, samba na volume nula i jednička Ing. Jurečka

Video se připravuje ... Hodně zajímavá jména dorazila v létě, aby obohatila kádr fotbalové Slavie a pomohla jí k ofenzivě v boji o ztracený titul a také k dalším úspěchům v Evropě. Jenže ani jeden hráč to navzdory očekávání nerozbalil tak, aby se zařadil mezi lídry mužstva a táhl ho za sukcesem. Trvaleji se prosadil jeden jediný. Další byli vidět přinejlepším jen v kratších etapách, na čemž se podílely i zdravotní trable. Eduardo Santos, na němž měla stát slávistická defenziva, je zatím dokonce hotový propadák. A pak jsou tu pro úplnost dvě akvizice, jež za Slavii ve FORTUNA:LIZE nenastoupily. Projděte si jeden transfer za druhým i s podzimními ligovými statistikami.

Ewerton záložník, 25 let

známka Sportu: 4 Bilance v ligové sezoně Zápasy: 11

Minuty: 447

Góly: 1

Asistence: 0

iSport Index: 6,67 (219. místo) Tohle měla být nadmíru účinná zbraň na obrany soupeřů. Zvláště díky krátké kličce, oklamání protihráče a schopnosti tvrdé, a hlavně přesné střely zpoza či na hranici vápna, což je ve slávistickém arzenálu poněkud nedostatkové zboží. Ostatně z Mladé Boleslavi Ewerton přišel s vizitkou střelce 11 gólů a 6 asistencí. „Kolikrát mu při herním tréninku všichni zatleskali,“ vzpomínal kouč Karel Jarolím. „Jestli není nejlepší, tak patří mezi tři nejlepší hráče do ofenzivy, které jsem trénoval.“ Jenže během celého podzimu se Ewerton do formy nedostal. Významný podíl na tom mělo, že hned ve druhém kole ho surově fauloval zlínský obránce Martin Cedidla a na dlouhé týdny ho vyřadil z provozu. Lze se jen dohadovat, nakolik se Ewertonova absence promítla do nevýrazného vystoupení týmu na evropské scéně i konce ve skupině Konferenční ligy. Když už se šikovný Brazilec se soustředěným výrazem ve tváři na trávník vrátil, v době útlumu mužstva se příliš snažil strhnout hru na sebe – nebo na to spoluhráči spoléhali. Jeho bilance v této sezoně je tak zanedbatelná. Je otázkou, zda očekávání, že bude rozhodovat zápasy, splní na jaře. Menší požadavky na něho klást nelze. Ewertonovi na tréninku tleskali, Jurásek je moravský lupínek, říká Jarolím Video se připravuje ...

Eduardo Santos obránce, 24 let

známka Sportu: 5 Bilance v ligové sezoně Zápasy: 8

Minuty: 584

Góly: 0

Asistence: 0

iSport Index: 5,83 (60. místo) Zatím ukázkový a dost nákladný flop. Rána vedle – tedy v plánech Jindřicha Trpišovského, že bude stoperem číslo jedna, respektive stabilním článkem slávistického defenzivního řetězu. Místo toho ho rázně přetrhnul… Tím zásadně ovlivnil úspěšnost mužstva. Svou roli nezvládal, především kvůli liknavosti, nedůrazu a bohorovnosti. Nabízejí se i dva hlubší důvody, proč to nefungovalo. Za prvé: v Plzni, kde se ukázal na jaře během hostování z Karviné velice solidně, hrál v úplně jiném módu: v zataženější obraně, respektive hlubším obranném bloku, a tím se nedostával do tolika rizikových situací. Naopak slávističtí obránci jsou nuceni hrát výše, pravidelně se dostávají do soubojů jeden na jednoho a musejí prokázat absolutní odpovědnost a spolehlivost. „Otázkou je také vzájemná komunikace mezi obránci,“ zmiňuje další z aspektů expert Václav Kotal. Druhým důvodem propadáku může být nedostatečné mentální nastavení, možná uspokojení z přestupu a skvělých podmínek. Ke všemu ještě přišlo vyloučení v Plzni. „Musí jít do sebe a uvědomit si, že takhle to dál nejde,“ řekl o něm trenér Martin Hašek. Trpělivost došla i slávistickému bossovi Jaroslavu Tvrdíkovi, který Santose veřejně v podstatě přeřadil do béčka. To se Trpišovský zdráhal potvrdit a celé se to „přikrylo“ zdravotními problémy. V závěru sezony se Brazilec začal do sestavy vracet a bylo znát, jak se ho trenérský štáb snaží enormně povzbudit a po zápasech vyzdvihovat jeho výkony. Upřímně: nic světoborného. Santos se jednoznačně musí probrat, případně na jiném postu. Jinak definitivně potopí sám sebe a usvědčí Trpišovského a spol. z těžkého omylu. Proto to velkorysé „zatím“ na začátku. Santosovy ligové hrubky: Podívejte se na stoperovy individuální chyby v Karviné i Slavii Video se připravuje ...

David Douděra obránce/záložník, 24 let

známka Sportu: 2 Bilance v ligové sezoně Zápasy: 13

Minuty: 995

Góly: 3

Asistence: 1

iSport Index: 5,77 (66. místo) Další import na trase Mladá Boleslav – Praha, stanice Eden. Rozjížděl se pozvolněji jako diesel. Byť byl díky „drezúře“ trenéra Karla Jarolíma zvyklý na povinnosti pravého obránce, musel absorbovat další nároky. A bylo znát, že to úplně neštymuje – na horším ovládnutí prostoru a koneckonců i reakcích spoluhráčů. Myšlenka jeho zařazení dozadu přitom byla nosná: Douděra je typ pro moderní fotbal a při slávistickém pojetí beků coby křídel v ofenzivě mohl prodat své útočné schopnosti. Tak to už nalinkoval právě Jarolím. „Poctivý hráč. Nelituje kroku, v každém zápase patřil mezi ty, kteří naběhali nejvíce kilometrů,“ řekl. Návrat zkušenějšího a odpovědnějšího Lukáše Masopusta přinesl možnost posunout Douděru zase výš, jak to v Boleslavi po Jarolímově odchodu udělal Pavel Hoftych, jenž sázel na urputnější obranu. „Záleží na představách trenéra. David může hrát výš i níž, to je pro mužstvo výhoda,“ glosoval Jarolím. Stejně jako útočně naladěný obránce David Jurásek na druhé straně Douděra neprodleně posílá centry do šestnáctky a dostává se i do koncovky. Celkově musí být produktivnější, ale Slavia tak má i díky němu „kraje“ s největším potenciálem v lize. Kromě herních dovedností čtyřiadvacetiletý rychlík zaujal i upřímným vystupováním, kdy navzdory krátkému pobytu v mužstvu i věku neváhal pálit kritikou do vlastních řad. Nebo třeba dojetím, s nímž vyprávěl o chvílích po gólu Pardubicím: „Umřel mi pejsek, rok a půl mu bylo. Tak to bylo věnovaný jemu. Teď doufám, že se tady nerozbrečím, ty moje rozhovory jsou většinou šťastný....“ Zlín - Slavia: Raketový start! Douděra využil brejku a zvýšil na 2:0 pro sešívané Video se připravuje ...

Christ Tiéhi záložník, 24 let

známka Sportu: 3 Bilance v ligové sezoně Zápasy: 13

Minuty: 683

Góly: 1

Asistence: 0

iSport Index: 6,13 (34. místo) Do Liberce – vedle Mladé Boleslavi, kterou má při cestě – sahá Slavia ráda a často, ve Slovanu má přestupového „bratra“ a zdatně mu futruje kádr. Až se nabízí, že to obě strany přehánějí, nelibě to nese zbytek ligy. Nejde ovšem jen o kvantitu, ale i o kvalitu. Christu Tiéhimu, jenž dorazil na hostování, připadla role defenzivního záložníka (jakkoli to ve Slavii znamená univerzální repertoár), ani nezazářil, ani nevybouchl. Vedl si vcelku obstojně, zajímavě zahrává přímé kopy, ale nelze hovořit o nadstandardu, který Slavia potřebuje. Jako by jel na jeden rychlostní stupeň. Francouzská akvizice se spíš hodila jako řešení při zdravotních trablech jiných. Brno - Slavia: Tiehi to poslal pod víko, Berkovec bez šance, 0:4 Video se připravuje ...

Václav Jurečka útočník, 28 let

známka Sportu: 2- Bilance v ligové sezoně

Zápasy: 11

Minuty: 645

Góly: 3

Asistence: 3

iSport Index: 6,00 (42. místo) Nejen gólový, ale i vystudovaný inženýr přišel ze Slovácka jako volný hráč, to byl výhodný tah. Řeklo by se zralý kanonýr ve věku, kdy okamžitě potřebujete jeho góly, bez ohledu na perspektivu lukrativního přestupu ven. Jurečka měl při tom za sebou jen jednu sezonu, v níž „vystřelil“ a nasázel pěkných 17 gólů, navíc bez mezinárodních zkušeností. Naproti tomu přesně svou bojovností, pohybem, soubojovostí, důsledností a „teclovskou“ ochotou pracovat přesně v představách slávistických koučů splňuje ideální typ útočníka. Jurečkovi bohužel uškodily zdravotní problémy i to, že nebyl na soupisce pro Konferenční ligu, čehož mohli slávisté litovat. Na konci sezony se začal prosazovat (kromě jiného se nabízí jako exekutor penalt), a Trpišovský mu vystavil glejt nejvyšší hodnoty: „Je to útočník číslo jedna.“ Přesto Slavia chce kanonýra „do boxu“ à la Mojmír Chytil nebo Ladislav Almási. Bohemians - Slavia: Jurečka neomylně skóroval z penalty, 1:2 Video se připravuje ...

Matěj Valenta záložník, 22 let

nehodnocen Bilance v ligové sezoně (za Slovan Liberec) Zápasy: 7

Minuty: 509

Góly: 1

Asistence: 0

iSport Index: 4,85 (285. místo) Záložní řešení. A sázka na hráče, který má ke klubu vztah. Díky zpětnému odkupu se do Edenu slávistický odchovanec vrátil po dvou letech z Českých Budějovic. Dříve, než si myslel. „V poslední sezoně udělal obrovský posun. Jsme moc rádi, že máme v týmu velkého slávistu, jemuž navíc v aklimatizaci pomůže znalost prostředí i trenérů, kteří jeho potenciál ještě rozvinou,“ prohlásil slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek. Valenta se hned objevil v obou zápasech předkola Konferenční ligy se St Joseph's, kdy se to vzhledem k „síle“ protivníka vyloženě nabízelo, ale na starty ve FORTUNA:LIZE to nebylo, nastupoval za béčko. Ještě na začátku sezony pak odešel na hostování do Liberce, kde se sešel s dalšími slávisty, s nimiž hrával na jihu Čech: Mickem van Burenem a Maksymem Talovierovem. Bylo z toho ale jen sedm podzimních zápasů. Zatím je ve škatulce „Jeden z mnoha“. Bohemians - Liberec: Valenta razantní střelou napnul síť, Valeš bez šance, 0:1 Video se připravuje ...