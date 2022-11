Jak si vedly posily Plzně: jednička z Hradce, průšvih i otazník pro jaro

Video se připravuje ... Viktoria Plzeň před startem hektické sezony v létě přivedla postupně čtrnáct fotbalistů. Dostat se do užší rotace trenéra Michala Bílka není pro žádného z nových hráčů jednoduché. Některé zabrzdilo zranění, jiné velká konkurence, jedna z nových tváří se vlastním úletem připravila o místo v kádru. Kdo se v mistrovském kádru prosadil, jaký obchod naopak skončil průšvihem?

Václav PILAŘ záložník, 33 let

známka Sportu: 3 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 12

Minuty: 424

Góly: 1

Asistence: 0

iSport Index: 5,57 (86. místo) Pilařovi po návratu z Jablonce vydrželo celý podzim křehké zdraví, což je zásadní a pozitivní informace. Technicky zdatný šikula by si jistě přál víc prostoru. Odehrál dvanáct zápasů a trefil se proti mateřskému Hradci, nicméně pouze šestkrát v lize odehrál alespoň poločas. Drobný záložník ale maká ve prospěch týmu, uplatňuje zkušenosti a klid na balonu, trenér Bílek se na něj může spolehnout. Ve velké konkurenci určitě oddře přípravu nadoraz, aby se na plac v novém roce dostal ještě častěji.

Kristi QOSE záložník, 27 let známka Sportu: 5 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 1

Minuty: 45

Góly: 0

Asistence: 0

iSport Index: 4,06 (327. místo) Největší flop plzeňského léta. Střední záložník absolvoval s týmem kompletní letní přípravu, dostával prostor. Trenéry ale nepřesvědčil, navíc nezapadl do kolektivu. Konečnou znamenal úlet v zápase třetiligového béčka. Na konci srpna proti Admiře napadl sudího Marka Pilného, následoval čtyřměsíční distanc. Plzeň zareagovala ukončením smlouvy, horkokrevný Albánec si musí hledat nové angažmá. Na západě Čech stihl za první tým pouze tři ostré zápasy, větší prostor dostal pouze v prvním poločase proti Pardubicím.

Martin JEDLIČKA brankář, 24 let známka Sportu: - Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 0

Minuty: 0

Nuly: 0

Inkasované góly: 0 Nadějný gólman čeká na šanci. V plzeňské brance dominuje Jindřich Staněk, v ostrém zápase pustil do akce pouze Mariána Tvrdoně. Jedlička naskakoval v přípravě, tvrdě trénuje pod dohledem Matúše Kozáčika. Jedlička potřebuje chytat, pokud ale v Plzni zůstane zdravý Staněk, cesta do brány je složitá. Do budoucna může pomoct případné hostování, aby sbíral zápasové minuty a potřebné zkušenosti.

Jan KLIMENT útočník, 29 let známka Sportu: 2 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 6

Minuty: 272

Góly: 3

Asistence: 0

iSport Index: 6,36 (225. místo - neodehrál alespoň polovinu zápasů) Plzni se jeho příchod vyplatil už jen tím, že v play off o Ligu mistrů trefil postupový gól do sítě Karabachu. Jan Kliment stihl tři góly v lize a další čtyři v evropských pohárech, jenže odehrál pouze dvanáct zápasů. Dvakrát ho přibrzdilo svalové zranění, Plzni v ofenzivě ohromně scházel. V týmu se rychle etabloval, výtečně se doplňoval na hrotu s Tomášem Chorým.

Filip ČIHÁK obránce, 23 let známka Sportu: 3 Bilance v sezoně (pouze liga za Plzeň a Hradec) Zápasy: 1+9

Minuty: 900

Góly: 0

Asistence: 1

iSport Index: 6,48 (16. místo) Plzeňský odchovanec odešel na začátku září hostovat do Hradce. Ve velké konkurenci stoperů v Plzni stihl celý zápas proti Pardubicím a minutu proti Karabachu. Miroslav Koubek ho na východě Čech začal okamžitě využívat. Čihák odehrál devět zápasů, patřil ke stabilním pilířům hradecké defenzivy. Pro Plzeň ideální stav – nadějný hráč získává ligové zkušenosti a výkony si říká o to, že může být brzy nachystaný i pro ligového šampiona.

Mohamed TIJANI obránce, 25 let známka Sportu: 3 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 4

Minuty: 360

Góly: 0

Asistence: 0

iSport Index: 5,72 (238. místo - dehrál alespoň polovinu zápasů) V přetlaku stoperů se i u něj řešila možnost hostování, nakonec se Tijani udržel v plzeňském kádru. Vynechal přípravu s týmem kvůli zdravotním problémům, trvalo déle, než byl nachystaný do zápasů. Utkání, do nichž naskočil v lize, ale zvládl bez problémů. Naskočil na Bayernu, celé utkání zvládl s bavorským gigantem v odvetě, v základu nastoupil i na Interu. Také jeho přibrzdilo zranění, jinak s ním v Plzni musí být spokojení. Výborně zaskakuje za elitní stoperskou dvojici Lukáš Hejda, Luděk Pernica.

CADU obránce/záložník, 25 let známka Sportu: 4 Bilance v sezoně (pouze liga, Plzeň + Baník) Zápasy: 2+8

Minuty: 672

Góly: 0

Asistence: 1

iSport Index: 4,70 (179. místo) Brazilský šikula šel do Plzně s velkými ambicemi. V přípravě dostával hodně prostoru, v sezoně už ale pro jeho kousky nezbylo místo. Stihl asistenci proti Pardubicím, pak usedl na lavičku a nakonec zamířil k Pavlu Vrbovi do Baníku. Hraje pravidelně i po výměně trenérů, ale z hlediska produktivity je to bída. V Ostravě nedal gól ani asistenci, tomu odpovídá i slabá hodnota ofenzivní metriky iSport Index. Musí přidat, výkony v minulé sezoně za Pardubice vypadaly mnohem lépe.

Libor HOLÍK obránce, 24 let známka Sportu: 2 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 11

Minuty: 649

Góly: 0

Asistence: 1

iSport Index: 5,14 (132. místo) Pravidelně chodil do zápasů, při zranění Radima Řezníka je první alternativou na pravé straně obrany. Trenér Bílek ho v případě defenzivní potřeby využíval i pro bránění na křídle. Holík zaujal krásnou asistencí v odvetě 2. předkola play off Ligy mistrů proti HJK Helsinky. V Plzni obstál, vybojoval si velmi slušnou pozici.

René DEDIČ útočník, 29 let známka Sportu: 5 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 3

Minuty: 31

Góly: 0

Asistence: 0

iSport Index: - (neodehrál dostatečný počet minut) Šokoval už jen tím, že z druholigového Třince najednou otevřel dveře kabiny českého mistra. Do chvíle, než Plzeň přivedla Fortune Basseyho, poměrně často dohrával závěry zápasů místo Tomáše Chorého. Ale bez valného výsledku. Na kvalitu elitního českého klubu ale nemá dost schopností. Nevešel se na soupisku pro Ligu mistrů a téměř si nezahrál ani v lize. V zimě odejde, klub neuplatní opci na jeho hostování.

Jan SÝKORA záložník, 28 let známka Sportu: 3 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 8

Minuty: 549

Góly: 1

Asistence: 0

iSport Index: 5,96 (230. místo) Podzimní sezona pro něj skončila už 18. září. Ve šlágru proti Slavii ho nešetrně dohrál Peter Olayinka a Sýkorovi vypovědělo službu koleno. Červený zákrok sudí přešel, nicméně plzeňskému univerzálovi ukončil fotbalový rok. Vyhnul se operačnímu zákroku, už odložil berle a po zimní pauze by se měl do plzeňské sestavy vrátit. Do zranění nepostradatelný hráč Viktorie, v minulé sezoně výrazně přispěl k titulu. Když se v létě povedl trvalý přestup z polského Lechu, okamžitě se zařadil mezi klíčové postavy týmu. Zvládá více postů, v aktuálním ročníku vstřelil čtyři góly, jeden z nich v lize.

Erik JIRKA záložník, 25 let známka Sportu: 2 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 14

Minuty: 612

Góly: 2

Asistence: 3

iSport Index: 4,80 (171. místo) Extrémně rychlý křídelník přišel v půlce srpna jako volný hráč. V průběhu sezony se vypracoval do základní sestavy, využil absence jiných ofenzivních hráčů. V Plzni jsou se slovenským reprezentantem velmi spokojení, splňuje požadavky pro mezinárodní fotbal, kde dominuje rychlost a akcelerace. V lize stihl dva góly a tři asistence, jeho příchod se Viktorii povedl. S velkým potenciálem se ještě může zlepšovat, zapracovat musí ve hře dozadu.

Václav JEMELKA obránce, 27 let známka Sportu: 2 Bilance v sezoně (pouze liga, Olomouc + Plzeň) Zápasy: 2+13

Minuty: 1183

Góly: 1

Asistence: 2

iSport Index: 5,36 (107. místo) Plzeň se na konci léta dočkala vysněné posily. Václav Jemelka zvládl přesun z Olomouce bravurně. Často se objevoval na levém kraji obrany, vyrovnal se s přesunem ze stoperské pozice. Jemelka bránil v Lize mistrů jedny z nejlepších křídel světa, na podzim odehrál extrémní porci zápasů. S koncem roku mu docházely síly, navíc si zranil rameno, s nímž musel na operaci. Pro jaro by ale měl být k dispozici.

Fortune BASSEY útočník, 23 let známka Sportu: 4 Bilance v sezoně (pouze liga) Zápasy: 12

Minuty: 331

Góly: 1

Asistence: 0

iSport Index: 4,65 (182. místo) Plzeň ulovila nigerijského forvarda na roční hostování s opcí. Od důrazného, urostlého a zároveň rychlého útočníka si hodně slibovala, předpoklady ale nenaplnil. K výkonům a spolehlivosti Tomáše Chorého se vůbec nepřiblížil, zcela se nesžil s plzeňskou kabinou. Blýskl se pouze krásným gólem proti brněnské Zbrojovce, což je málo. Vedení bude v zimě řešit, zda má smysl ve spolupráci s hráčem pokračovat.