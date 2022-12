Sparta pouští Nörgaarda. Náhradu dotahuje, byl v Anglii, zná se s Priskem

Přicházel, aby byl pravou rukou Briana Priskeho a nastartoval Spartu. Pražská mise Thomase Nörgaarda ale po několika měsících končí. Letenský klub ve čtvrtek informoval o tom, že se asistent trenéra Priskeho rozhodl přijmout nabídku na pozici hlavního trenéra druholigového Sönderjyske. „O jeho nástupci budeme fanoušky brzy informovat,“ uvedl klub. Měl by jím být Lars Friis, jenž v minulosti pracoval v Brentfordu a s Priskem se zná ze společného působení v Midtjyllandu.

Poslední květnový den vstoupil do Sparty společně s Brianem Priskem. Thomas Nörgaard měl plnit roli prvního asistenta, od začátku ale bylo zřejmé, že jeho pole působnosti bude daleko větší. Nörgaard dostal na starost útočnou složku pražského celku, zároveň měl značný vliv na tréninkovou jednotku celého mužstva.

Zatímco Priske působil spíš chladnějším dojmem, Nörgaard zosobňoval oheň. Fotbalem žil, často dával průchod svým emocím. I díky tomu se napříč celým klubem těšil značné oblibě. Tenhle příběh ale po pouhých šesti měsících končí.

„Thomas za mnou asi před dvěma týdny přišel s prosbou. Dostal příležitost vrátit se domů do Dánska a být blíž své rodině. Zároveň mu byla nabídnuta pozice hlavního trenéra, což mu rozhodnutí trochu usnadnilo. Samozřejmě jsme celou situaci řešili s Tomášem Rosickým, zda je možné, abychom žádost přijmuli. Nakonec jsme se rozhodli vyhovět a Thomase uvolnit. Přeji mu jen to nejlepší,“ uvedl Priske na klubovém webu.

Nörgaardovi na stole přistála nabídka převzít druholigový dánský celek Sönderjyske, jenž akutně potřeboval obsadit pozici hlavního trenéra. Výzva, která se jen tak neodmítá…

Priskeho blízký spolupracovník si přesto musel několik dní počkat na to, než dostal od letenského klubu zelenou. Sparta totiž logicky chtěla mít nejprve vyřešenou náhradu, než důležitému členovi realizačního týmu otevře dveře vedoucí k nové výzvě.

„Chtěli bychom Thomasovi za jeho práci pro Spartu poděkovat a do dalšího angažmá popřát hodně štěstí. O jeho nástupci budeme fanoušky brzy informovat,“ uvedl klub.

Sparta bude úspěšná

Podle zpráv ze zákulisí se oním nástupcem stane Lars Friis, jenž naposledy vedl coby hlavní kouč Viborg. To byl ostatně důvod, proč do Sparty nezamířil už v létě, byť o to Priske moc stál. Oba trenéři se potkali mezi lety 2013 a 2015 v Midtjyllandu, ovšem ani jeden z nich neplnil roli hlavního trenéra.

Nyní se po sedmi letech setkají znovu. A už na té nejvyšší úrovni. Ovšem bez Nörgaarda, jenž v rudém klubu zanechal i za relativně krátký čas silný odkaz.

„Jsem rád, že jsem mohl být součástí Sparty. Nejen být uvnitř klubu, ale také díky veškerému tlaku a očekávání, které tu kolem nás je. Je pro mě obrovskou ctí, že jsem mohl být součástí něčeho takhle velkého. Zároveň jsem ale dostal příležitost být blíž své rodině a možnost být hlavním trenérem v Dánsku. Není to proto, že bych nebyl spokojený tam, kde jsem, ani proto, že bych nevěřil, že tento projekt bude úspěšný, jelikož je to přesně naopak. Je to spíše o možnosti být blíže rodině a příležitosti, která přijde jednou za čas. Opouštím klub, který se mi během půl roku dostal hluboko pod kůži. Jsem přesvědčený o tom, že Sparta bude v následujících měsících úspěšná,“ vyznal se Nörgaard.

Do jara tak Sparta vyrazí s obměněným realizačním týmem. Priske coby hlavní kouč a Luboš Loučka jako asistent zůstávají, Friis bude novicem.

