Rada o korejské posile Slovácka: Kim je malý Son. Co bude vadit Svědíkovi?

Hned ho upoutal. Přehledem ve hře, kreativitou, schopností přejít jeden na jednoho i skvělým výskokem. „Za mě to byl nejlepší hráč druhé ligy,“ říká kouč Petr Rada o dvaadvacetiletém Seung-Bin Kimovi, jenž mu frknul do Slovácka, kde se dohodl na smlouvě do 30. 6. 2026. Přestup za lepším mu přál a věří, že uspěje i o soutěž výš. A pak půjde ještě dál. „Neměla by to být jeho poslední štace,“ myslí si.

Co zdobí ofenzivního záložníka Seung-Bin Kima?

„Má některé věci jako třeba převzetí míče do pohybu a do rychlosti, které jsem v české lize viděl u málokterého hráče. Naposledy u Rosy. (Tomáše Rosického)