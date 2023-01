Rána pro Plzeň, Kliment se znovu zranil! Hrozí, že nestihne start ligy

Většinu podzimní části promarodil. Plzeňský útočník Jan Kliment naskočil jen do šesti ligových zápasů a stejného počtu v Lize mistrů, převážně v letních předkolech. Během přestávky se po opakovaném svalovém zranění dal zdravotně dohromady, ale... Na tréninku si pohmoždil kotník a bude znovu nějakou dobu Viktorii chybět. Hrozí, že nestihne jarní start ligy.

Na středeční přípravě, ve které Plzeň porazila Petřín 3:1, už Kliment chyběl. V souboji na tréninku si nepříjemně pohmoždil kotník, vyfasoval berle a potřetí během angažmá ve Viktorii musí nedobrovolně pauzírovat.

„Honza má zranění kotníku, uvidíme, na jak dlouho to bude. Nevím přesně konkrétní diagnózu, ale určitě to nebude na týden. V jeho případě je to úplně nepříjemné,“ uvedl po prvním utkání v roce 2023 asistent trenéra Pavel Horváth.

I přes menší počet startů patřil Kliment mezi tahouny Viktorie. V lize vstřelil tři góly, v předkolech Ligy mistrů přidal další tři. Trefil se také ve skupině v domácím utkání proti Bayernu. Naposledy naskočil ve druhé polovině října proti Baníku, kdy si podruhé poranil zadní stehenní sval.

Během pauzy kvůli mistrovství světa se dal zdravotně do kupy. Těšil se na lednovou přípravu a jak naváže na výkony, které z něj dělaly nejpovedenější letní posilu.

Jenže přišla další rána, tentokrát zranění na tréninku. Kvůli kotníku musí Kliment opět odpočívat. Příští týden letí Plzeň na soustředění do španělského Benidormu, když půjde vše dobře, Kliment už zahodí berle a začne vyklusávat. Přípravné zápasy může škrtnout a v mlze je i start ligy, kterou začíná Viktoria na konci ledna doma s Hradcem. „Bohužel to hrozí,“ potvrdil Horváth nepříjemné zprávy.

Proti Petřínu se po půlročním zranění vrátil do sestavy Radim Řezník. Naskočil na druhý poločas, jenže brzy odstoupil. „Řekl si o střídání, nevím přesně, co s ním je,“ odpověděl Horváth na dotaz ohledně zkušeného krajního obránce.

Další hráči už se postupně zapojují do tréninku, cílem je, aby byli všichni k dispozici do zápasů na soustředění ve Španělsku. Aktuálně má Plzeň v kádru 27 hráčů a tři brankáře.