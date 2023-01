Svozil je zpět: osm měsíců pauzy, jeden rok smlouvy a (zatím) tři konkurenti

Vyptávali se Turci, Izraelci, Poláci... Jaroslav Svozil byl v minulé sezoně ve velmi dobré formě, než přišel nešťastný okamžik v dubnovém utkání s Hradcem Králové. Stoper Baníku si přetrhl přední zkřížený vaz v levém koleni a měl po transferu. Následovala osmiměsíční pauza, během které s ním klub o rok prodloužil smlouvu do 31. prosince 2023 s následnou opcí. „Krásné gesto důvěry,“ cení si nového kontraktu Svozil. S týmem už může až na fyzický kontakt absolvovat úplně vše.

Jasný ofsajd, ale protože pomezní podle pravidel nechávají akce dohrát, musel i Jaroslav Svozil desátého dubna 2022 na vítkovickém stadionu běžet s Filipem Kubalou. Když ostravský obránce začal královéhradeckého útočníka vytlačovat ven z vápna, špatně došlápl, uslyšel křupnutí a bylo zle.

Pro Svozila skončila „jen“ sezona, pro tehdejšího trenéra Ondřeje Smetanu po další domácí bodové ztrátě (0:0) angažmá v Baníku úplně.

„Hned jsem věděl, že to nebude meniskus, protože jsem cítil prasknutí. Člověk spekuluje, modlí se, aby to byl třeba jen postranní vaz. Pak jsem diagnózu oplakal,“ vzpomíná Svozil.

Aby při jeho dlouhé absenci měli k dispozici pravonohého stopera, přivedli Slezané z Polska navrátilce Michala Frydrycha a uplatnili opci na Ladislava Takácse. Slavia za něj vyinkasovala jeden milion korun.

Zdálo se, že nový kouč Pavel Vrba bude mít obranu personálně složenou solidně. V jednu chvíli byl na Bazalech dokonce přetlak středních obránců, proto Martin Chlumecký odešel na hostování do Pardubic a Jakub Pokorný přestoupil za šest milionů do Olomouce.

Baník - Hradec Králové: Svozil si špatně došlápl a poranil si levé koleno Video se připravuje ...

Takács však zamířil na další operaci a záhy se ukázalo, že Svozilův důraz, rozehrávka, organizace a chemie s Davidem Lischkou, jenž pro změnu laboroval s natrženým svalem, chybí. FCB ztrácel body, marod trpěl na tribuně. A pohádal se i s kritikem při zastávání se spoluhráčů.

„Vím, jaké je to na hřišti a jaké nahoře, kde vidíte všechno. Hráč nechce zkazit balon nebo udělat chybu. Když se nedaří, chybí vám krok, není tam lehkost. A když pak od druhé minuty slyšíte na tribuně, že je všechno špatně, tak proč sakra na fotbal někteří lidi chodí?“ vysvětluje podzimní rozmíšku s jedním příznivcem.

„Výměna názorů, svoboda projevu, každý jsme si řekli, co cítíme. Po zápase jsme si plácli, vše v pohodě,“ dodává s úsměvem.

Ten Svozilovi na tváři v poslední době přibývá. Psychická krize se během náročné rehabilitace nedostavila i díky rok a půl staré dcerce, řešení koupě bytu či pravidelným návštěvám kabiny.

Splnil kondiční plán, prodloužil v Baníku kontrakt do konce kalendářního roku 2023 (součástí je opce) a vyhlíží plnohodnotný návrat.

„Mám po rezonanci, která ukázala, že štěp je zahojený a prokrvený. Můžu dělat úplně vše až na fyzický kontakt a souboje. V Turecku se s naším lékařem, panem Mohylou, pobavíme o dalším postupu. Cítím se výborně. Až mě pustí do hry, tak to bude otázka pár tréninků a zápasů, poločas nebo dva by mohly stačit,“ hlásí optimisticky.

Trenér Pavel Hapal je trošku opatrnější, pro jistotu kouká po posile do defenzivy. „Má individuální přístup. Ještě se u silových a odrazových věcí necítí na sto procent, takže bude třeba trpělivost.“

I proto si do kádru vytáhl osmnáctiletého Patrika Měkotu a o dva roky staršího Zdeňka Říhu. Až bude Svozil stoprocentně připravený, bude zajímavé sledovat, jak Hapal obranu poskládá. Lischka s Frydrychem totiž mají místa víceméně jistá a Karla Pojezného čeká v létě EURO U21.

Stopeři Baníku:

Leváci

David Lischka (25)

Karel Pojezný (21)

Martin Chlumecký (25) / na hostování v Pardubicích

Praváci

Michal Frydrych (32)

Jaroslav Svozil (29)

Patrik Měkota (18)

Zdeněk Říha (20)

Ladislav Takács (26) / dlouhodobě zraněný