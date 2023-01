Tiéhi míří do Anglie, odpojil se od Liberce. O formě přestupu se jedná

Detaily ještě nejsou dořešeny, hlavní zpráva je však očekávatelná. Christ Tiéhi, záložník, jenž byl na podzim na hostování ve Slavii, se po návratu do Liberce na severu moc nezdržel. Měl by odejít do Anglie, konkrétně do Wiganu, posledního mančaftu druhé nejvyšší soutěže Championship. Zájem z Belgie, odkud přilétla nabídka na 500 tisíc eur, je tedy passé.

Místo na Maltu, kam zamířil Slovan na soustředění, se vydal směr Ostrovy. Čtyřiadvacetiletý hráč s občanstvím Francie i Pobřeží slonoviny v pondělí absolvuje zdravotní prohlídku, pak se bude jednat o detailech transferu.

„Zatím není rozhodnuté, o jakou formu půjde,“ řekl zdroj serveru iSport.

Ve hře jsou dvě varianty: tvrdý přestup a hostování s opcí. Důvodem je postavení Wiganu v tabulce Championship, hraje o záchranu. Druhý styl přesunu byl v Tiéhiho případě využit už v případě Slavie. Rovněž pražský kolos si vymínil hostování s opcí, ale v zimě se rozhodl poslat záložníka pryč. Pětadvacet milionů, které by musel vyplatit, se mu zdály v tu chvíli jako přemrštěná částka.

„Podle toho, co jsem viděl, tak byl i ve Slavii platným hráčem. Ale byly tam samozřejmě i nějaké ekonomické podmínky a Slavia si vyhodnotila, že to pro ni není úplně priorita. Vím, že momentálně se zajímají hlavně o útočné hráče, proto opci neuplatnili,“ vykládal liberecký trenér Luboš Kozel. „Kdyby tady byl, tak je pro nás velmi platný,“ připustil Kozel. „Ale uvidíme, jak to vůbec dopadne. Myslím, že se může stát, že tady nebude,“ odhadl.

Už v úterý, kdy svá slova vyřkl, bylo zřejmé, že příliš nepočítá s tím, že by oceňovaný cizinec na severu zůstal. „Mně by to ale nevadilo,“ pronesl sám Tiéhi.

Nyní je to jinak. Pro Slovan jde o další oslabení. Slavia si už před Vánoci stáhla z hostování nejlepšího střelce Micka van Burena a stopera Maksyma Talovjerova. Oba přitom na podzim patřili jednoznačně do startovací jedenáctky. Tiéhi by ji rozhodně minimálně atakoval, i když se na jeho místě velmi dobře během první části sezony předvedl reprezentant do jedenadvaceti Lukáš Červ.

„Budeme se snažit mužstvo ještě doplnit,“ prohlásil trenér.

První krok této idey už je na světě. Do Liberce přichází brankář Hugo Jan Bačkovský. Kmenový hráč Sparty byl od léta 2020 zapůjčen do Bohemians, kde zvládl celkem dvacet startů v elitní soutěži. Liberec jej rovněž získal na hostování, ve smlouvě má však narozdíl od Bohemky zanesenou i opci na možný přestup.

„Už před Vánocemi mi zavolal trenér Luboš Kozel, jestli bych nechtěl jít do Liberce. Jsem moc rád, že to dopadlo. Chci se tady poprat o místo jedničky,“ řekl třiadvacetiletý Bačkovský klubovému webu. S Kozlem už spolupracoval, potkali se v reprezentaci do devatenácti let.

Gólman nahrazuje v kádru Jana Stejskala, jenž se vrátil do mateřské Slavie.