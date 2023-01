Horváth: S Vydrou jsme nechtěli riskovat. Potěšil ho návrat marodů

Berete remízu s maďarským šampionem?

„Hrálo se ve velikém větru, který ovlivnil průběh obou poločasů. První půli jsme hráli spíš po větru my, také proto jsme měli víc šancí v první půli než ve druhé. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu soupeři, který v Evropské lize postoupil ze skupiny z prvního místa. U nás beru jako velká pozitiva to, že se vrátil Vlčák (Adam Vlkanova), Syky (Jan Sýkora) a Mosquera. Jsme spokojení, že to všichni zvládli bez problémů. Také jsme si vyzkoušeli dvě varianty rozestavení, která můžeme použít do dalších zápasů. Uhráli jsme dobrý výsledek, byť nedali gól, šance jsme měli a udrželi jsme nulu vzadu.“

Dá se z takového zápasu, který se hrál skoro v neregulérních podmínkách, něco vzít směrem do ostrých utkání?

„Takový vítr, jako byl dneska, u nás asi nebude. (úsměv) Pro oba soupeře je to stejné, v určitých fázích zápasu je třeba vyrovnat se i s tím. Přístup hráčů musí být takový, že když se hraje po větru, může se víc presovat a zakončovat z větší dálky. Naopak proti větru se hraje těžko, nedostanete se přes půlku jednoduchým odkopem, naopak je třeba kombinovat. Zápas nám přinesl spousty poznatků, určitě si ho rozebereme.“

Směřuje už náplň tréninků k páteční generálce proti Molde a startu ligy s Hradcem?

„Nezvolnili jsme, naopak ještě pořád trénujeme hodně tvrdě, kluci toho mají dost. Měli jsme tam nějaké dobré akce, u kluků, kteří nastoupili po delší době, bylo vidět, že mají správné myšlenky, i když je na každém pauza znát. Snad postupem času herní praxi získají a budou ve formě, jakou měli před zraněním.“

Jaký vás čeká program ve zbytku soustředění?

„V úterý bude lehčí den. Je třeba také odpočívat, budeme se věnovat regeneraci. Pak nám zbývají dva dny do generálky, určitě se budeme věnovat standardkám a rozestavení v ofenzivě i defenzivě.“

Váháte nad některými jmény v základní sestavě?

„Nemáme zamotanou hlavu, potřebujeme, aby všichni zdraví hráči byli ve formě a mohli jsme je použít. Hlavně, aby byli zdraví. Úplně rozhodnuto o sestavě není, na nějakých postech máme jasno víc, na nějakých méně. Ale všichni mají šanci se do sestavy dostat. Čeká nás dlouhé jaro, budeme potřebovat všechny kluky, aby byli vyladění. Konkurence je pro hráče bezvadná, dennodenně jsou nucení k co nejlepším výkonům, aby si udrželi své místo. Jsme rádi, že tady máme takové dobré hráče.“

Jaký je plán s Matějem Vydrou?

„Matěj s námi trénoval, ale vzhledem k narůstající únavě jsme nechtěli riskovat a dnes nenastoupil. Uvidíme, jak bude vypadat v dalších dnech. Nejhrubší přípravu už má za sebou. Přestávka u něj byla hodně dlouhá, je složité se po takové době vracet. Uvidíme, jak bude vypadat den po dni. Záleží, jak bude připravený, konzultujeme to s doktory, fyzioterapeuty a samozřejmě hlavně s Matějem.“

Budete Jana Sýkoru využívat spíš jako levého obránce, kde nastoupil proti Ferencvárosi?

„Může hrát v podstatě čtyři posty, někdy ho využijeme jako levého beka, někdy jako podhrota, někdy jako křídlo. Pro hráče i pro nás je to výhoda, takoví univerzálové jsou k nezaplacení.“

Máte radost, jak se zlepšuje Rafael Durosinmi?

„Na pořádný progres ještě neměl dost času. Ale je to příslib. Mladý, silný hráč, má tah na branku, je odvážný. Máme tady Tomáše Chorého, který dal spousty gólů a je to náš hodně důležitý hráč. Rafiho můžeme využívat v různých situacích, musí být připravený a určitě nám pomůže.“