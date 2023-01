Kozák poprvé za Zlín: Vrbova druhá věž, Slovácko už definitivně uzavřel

Proti Sandhausenu jste se do hry moc nedostal, co?

„Je to tak. Bylo to z obou stran o soubojích, o běhání. V prvním poločase možná ještě víc než ve druhém. Výsledek samozřejmě dobrý není, ale máme na čem stavět. V bloku jsme se do těch dvou gólů z penalt posouvali docela dobře. Ve čtvrtek proti Liberci to můžeme zase posunout.“

Naznačilo první utkání, jestli to může ve zlínském útoku fungovat stylem na „dvě věže“?

„Může. Bude samozřejmě vždycky záležet na typu zápasu, co budeme chtít hrát. Proti Sandhausenu to bylo o odražených balonech, soubojích pade na pade. Byl to spíš remízový zápas, ne moc pohledný. Takový ubojovaný. My jsme dali gól ze standardky a oni ze dvou penalt. Kromě toho tam nic moc nebylo. Když jsme setřásli nervozitu a dali balon na zem, docela slušně jsme z toho vyjeli. Určitě chceme hrát fotbal, a když bude potřeba, pomoct si o nás dva vysoké útočníky.“

České kluby proti sobě na Maltě hrát nechtěly. Jak to cítíte vy?

„Nevím, jak to vidí kluci. Já jsem to neřešil. Mně nevadí, že hrajeme s Libercem. Hlavně je to generálka. Bylo by fajn ji zvládnout a zažít vítězství. Pak by se šlo do ligy s dobrou náladou.“

Do společné přípravy jste se zapojil až v pátek. Cítíte se fyzicky v pohodě?

„Docela mám naběháno. Přes svátky jsem nelenil. Ale nebyl jsem delší dobu v kolektivním tréninku, takže nějaký deficit tam asi je. Ne, že bych ho v zápase cítil, to ne. Věřím, že budu na ligu nachystaný. Sžití s klukama proběhlo v pohodě. Vím, v jaké jsme situaci. Řekneme si v červnu, jak to dopadlo.“

Na podzim vám to úplně nesedlo ve Slovácku. Bude to ve Zlíně lepší?

„Nesrovnával bych to. Řekl jsem, proč jsem ve Slovácku skončil. Tím jsem to uzavřel v sobě i navenek. Teď řeším, co je tady.“

Jak se těšíte na Liberec, v jehož sestavě pravděpodobně nastoupí Matyáš Kozák?

„V Liberci jsem působil. I když tam už moc hráčů neznám. Zrovna Matyáše znám ze Sparty. Jako úplný mladíček s námi občas trénoval. Má dobře nakročeno. Doufám, že bude dělat jménu Kozák dál dobrou reklamu.“ (úsměv)

Zlín - Sandhausen 1:2 (1:2)

Branky: 17. Simerský - 40. Calhanoglu z pen., 45.+1 Bachmann z pen.

Základní sestava: Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Fillo - Dramé, Hlinka, Didiba, Čanturišvili - Balaj, Kozák. Trenér: Vrba.