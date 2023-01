Plzeň ladí formu na generálku: Vydra už s týmem, co ostatní marodi?

PŘÍMO Z BENIDORMU | Ve čtvrtek dopoledne trénovala plzeňská Viktoria naposledy ve španělském Benidormu. Mužstvo ladilo poslední detaily před páteční generálkou proti norskému Molde (15.00). Do cvičení s týmem se už zapojil útočník Matěj Vydra (30) a je možné, že poprvé v západočeském dresu zkusí i zápasové zatížení. Naopak někteří hráči stále nemají doléčené šrámy, Jan Sýkora jen vyklusával.

Levonohý šikula se vrací po operaci kolene, pauzíroval od zářijového šlágru proti Slavii. Den před generálkou proti Molde ale Sýkora raději z preventivních důvodů trénoval mimo tým, pod dohledem kondičního trenéra vyklusával na vedlejším hřišti. „Malinko ho začal tahat sval. Doufám, že nepůjde o nic vážného,“ prohlásil ve středečním rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz trenér Michal Bílek.

Naopak ve čtvrtek s týmem trénoval Václav Jemelka, který se dává dohromady po operaci ramene a jeho zapojení do zápasů se blíží. „Kondičně se zvedl, rameno dobře rozcvičil. Potřebovali bychom, aby se rychle zapojil. Na tréninku dělá všechno, ale obavy u něj pořád jsou. Uvidíme, jestli naskočí do páteční generálky. U něj ale bude návrat otázkou krátké chvíle. Pokud nenaskočí teď, tak v nejbližší době,“ přiblížil Bílek obráncův aktuální stav.

Plzeň potřebuje ryšavého stopera nebo levého beka co nejdřív zpátky. Doma zůstali zranění Radim Řezník a Mohamed Tijani, na úvodní jarní ligový duel s Hradcem nebude vykartovaný kapitán Lukáš Hejda. Trenérům tak zbývá stoperská dvojice Filip Kaša, Luděk Pernica, která pravděpodobně začne i v pátek proti Molde. Pro útočnou fázi je zase velká nepříjemnost ztráta Jana Klimenta, který si poranil kotník na tréninku před odletem na soustředění do Španělska. Pauza se odhaduje přibližně do konce února.

Podívejte se na 34 gólů Plzně, devět z nich zaznamenal Chorý Video se připravuje ...

Pozitivní zprávy nabídl pohled na Matěje Vydru. Nejzvučnější zimní posila zvyšuje zátěž po dlouhé pauze zaviněné operací kolene. Tréninky střídá dle aktuálního pocitu, je pod pečlivým dohledem fyzioterapeutů i doktorů. Zatímco ve středu se připravoval individuálně s kondičním trenérem, o den později už nacvičoval herní akce s celým týmem.

„Křížák je velká nepříjemnost. Když k nám v zimě přišel, začal vlastně od začátku. Necháváme na něm, co vydrží a reagujeme podle toho, jak se cítí. Zde se rozhodujeme vždy podle aktuálního stavu, každý den si to vyhodnocujeme. Chtěl bych, aby byl co nejdřív zdravý a nachystaný, přišel jako posila,“ přál si Bílek.

Plzeň čeká v pátek poslední příprava před jarní ligou. Na úvod herního kempu v Benidormu remizovala s německým Heidenheimem 1:1, pondělní zápas s maďarským Ferencvárosem ovlivnily větrné poryvy a skončil bez branek 0:0. V sobotu se plzeňská výprava vrací do Česka a bude mít poslední týden na to, aby vyladila formu na ostré duely.