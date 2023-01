Baník má čtyři varianty na pravém beku. Vyřeší přetlak zájem Sigmy?

PŘÍMO Z TURECKA | Tři klasičtí praví beci a další kvalitní alternace v podobě univerzálního Cadua. Co se týče variant, má Baník jednu ze stran obranné řady vykrytou nadstandardně, spíš až přetlakově. „Půjde tam ten, kdo bude zdravý a kdo bude mít nejlepší výkonnost,“ popsal konkurenci trenér Ostravy Pavel Hapal. Je však možné, že se kádr výhledově o jeden kus zúží. Zmíněnou pozici chce posílit Olomouc a řešením by mohl být třeba Jan Juroška právě ze soupisky Slezanů.

Jedni jich mají až moc, druzí zase příliš málo. V současnosti dokonce Sigma na soustředění v Turecku nedisponuje jediným klasickým pravým obráncem. Juraj Chvátal se dává do kupy po operaci ramene a na Hané zůstal i Filip Slavíček, aby měl radši větší minutáž v béčku.

„Díváme se v rámci našich možností po nějaké alternaci, ale samozřejmě musíme pracovat i s našimi kluky,“ řekl už v úvodu přípravy olomoucký trenér Václav Jílek.

Těmi vlastními zdroji myslel kromě Slavíčka ještě Pavla Zifčáka a teenagera Matěje Hadaše, poctivé univerzální odchovance, kteří jsou však platnější v ofenzivě.

Oba Jílek vyzkoušel v pondělí proti Cracovii (1:2) a lépe se jevil zkušenější a důraznější Zifčák. „Zvládl to velmi dobře, Matěj se trochu srovnával s agresivitou,“ hodnotil kouč.

Navzdory Zifčákově potenciálu a plánu na jaře aplikovat čím dál častěji schéma se třemi stopery, kde na wingbeku mohou zaskakovat i křídla, není složité odhadnout, že se Sigma kouká do kádru Baníku.

Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz konkrétně po Janu Juroškovi, jehož na Andrově stadionu sledují dlouhodobě, už od dob jeho působení ve Slovácku.

„Zatím to neřešíme, nikoho se nechceme zbavovat, ale pokud přijde rozumná nabídka, budeme se tím zabývat. Ani pro nás, ani pro nikoho z beků není ideální, když jste jenom na tribuně. Asi bychom se jednání nebránili,“ podotkl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Mikloško o Vrbovi, přestupech v Baníku i budoucích plánech. Jak zhodnotil svou práci u týmu? Video se připravuje ...

Mimochodem, utkání Olomouce s Krakovem sledoval v Beleku celý management FCB a jeden jediný hráč, který se na ligového konkurenta dorazil mrknout taxíkem po vlastní ose. Hádáte správně: byl to Juroška, který nejvíce klábosil s Janem Navrátilem, někdejším spoluhráčem z Uherského Hradiště.

Realizační tým Sigmy naopak Jurošku viděl v akci v sobotu proti Kielcím (5:0), kde se zanedlouho třicetiletý fotbalista blýskl nádherným gólovým obstřelem slabší levačkou. Parťáci z lavičky si pak ze svátečního střelce dělali legraci za to, že krásnou branku neslavil, jako by se takhle trefoval pravidelně. Mimo jiné šlo o hezký detail a důkaz, že atmosféra v kabině Slezanů je výborná.

Hapal musí mít trošku zamotanou hlavu. Ve Skalici, ještě před odletem, byl z pravých beků nejlepší Muhammed Sanneh. Skvěle kooperoval s Caduem, trápí ho však svalové zranění. Juroška řádil proti Koroně a třetí kolega Gigli Ndefe zase předvedl slušný výkon proti Vasasi Budapešť. A kdyby byl zájem o nejkreativnější a nejofenzivnější alternaci, může se využít i brazilský host z Plzně.

„Zatím se dobře jeví všichni, jsem za kluky rád,“ pochvaloval si trenér Baníku.

Byl to právě Hapal, kdo Jurošku vrátil po letním přeřazení do béčka od Pavla Vrby zpátky do prvoligového kolotoče. Další šanci po nekonečných zdravotních patáliích si zasloužil díky vynikajícímu přístupu v tréninku i MSFL.

Jenže v létě končí rodáku z Valašského Meziříčí – na rozdíl od Ndefeho se Sannehem – na Bazalech smlouva, tudíž je jeho budoucnost aktuálním tématem.

Je to i důvod toho, proč může být Juroška nejen pro Hanáky ekonomicky dostupným zbožím. Ostatně jeho manažer Radim König i s agenturním scoutem Michalem Kordulou byli přímo na turecké riviéře v kontaktu s oběma kluby.

Je však možné i to, že Sigma riskne jaro bez posily na pravý kraj defenzivní linie, vloží důvěru v Zifčáka, Juroška si vybojuje místo v základu Baníku s tím, že Ndefe bude občas třeba působit i vlevo, a k žádným změnám nedojde. Napovědět mohou páteční generálky.

V sobotu oba týmy odlétají domů, ale přestupové okno v Česku končí 22. února, takže času na transfery je ještě dost.