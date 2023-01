Baník po generálce: tři výhry s nulou, stopeři leváci a vyřešený útok

Realizační tým otestoval během ledna různá složení stoperské dvojice. Zahráli si David Lischka, Michal Frydrych, Karel Pojezný i Zdeněk Říha. Čeká se sice ještě na uzdravujícího se Jaroslava Svozila a posilu do středu obrany, díky čemuž pak bude moct trenér Pavel Hapal aplikovat třeba i systém se stoperskou trojkou, ale i tak se vykrystalizovalo solidní duo. Dva leváci Lischka, Pojezný vedle sebe působili nejlépe. Je možné, že reprezentant do 21 let vytlačí zkušeného Frydrycha.

Mladší konkurenti musejí makat a na šanci si počkat, brankářskou jedničkou nadále zůstává čtyřicetiletý Jan Laštůvka. A nutno dodat, že zaslouženě. Naznačila to i generálka, kde kapitán předvedl několik velmi dobrých zákroků. A nejen to. Laštůvka je slyšet, diriguje spoluhráče, díky čemuž má organizace hry vyšší úroveň. Působí zkrátka pořád jistě. Zda bude dvojkou teenager Martin Hrubý, nebo pardubický host Jiří Letáček, není určeno. Trenéři budou rozhodovat průběžně.

Útok je vyřešený

Kdo na hrotu nahradí Ladislava Almásiho, jenž laboruje s poškozenými vazy v kotníku? Není co řešit. Muhamed Tijani měl základ ve svých rukou, ale nevyužil to. Jeho pohyb a celkový výkon byl tristní, spálená tutovka po hodině hry to jen demonstrovala. Střeleckou smůlu naopak prolomil Jiří Klíma hlavou po krásném Boulově centru. Momentálně je nejlepším forvardem. Daniel Smékal byl využíván na levém křídle, trápil se. Po uzdravení Slováka možná zamíří na hostování do druhé ligy.