Vydru zastoupil Chorý. Plzeň zvládla generálku a řeší otazníky v sestavě

Matěj Vydra se během utkání proběhl pouze na vedlejším hřišti. Spolu s dalšími náhradníky se zapojoval do „malých her,“, chcete-li cvičení s balonem na menším prostoru. Přitom den před generálkou už pracoval naplno s týmem, cítil se dobře a už chtěl jít do zápasu. Nakonec přijal rozhodnutí trenérů, kteří nechtěli riskovat operované koleno a se zápasy ještě počkají.

„Má za sebou pár tréninků, herní zatížení nemá velké. Dohodli jsme se před utkáním, že využít ho na patnáct minut mu nepomůže. Navíc jsme v závěru kontrolovali hru vzhledem k vedení, než abychom se tlačili dopředu. Do hry by se tedy příliš nedostal, trénink byl pro něj jednoznačně lepší. Samozřejmě, chtěli bychom, aby byl fit a připravený do hry. Zatím tomu tak není. Ale ten den se blíží,“ vysvětlil asistent Viktorie Pavel Horváth.

Absence ofenzivní hvězdy zatím Plzeň tolik trápit nemusí. Po vlažnějším úvodu se dostala do tempa a norského soka v krásném, slunečném počasí bez problémů přehrála. Po precizních pasech od Libora Holíka a Milana Havla dvakrát udeřil Tomáš Chorý, nejlepší střelec českého mistra.

„Zápas nám vyšel po všech stránkách. Hřiště bylo dobré, počasí výborné, soupeř velmi dobrý. Jindra Staněk chytil velkou šanci. Byli jsme většinu utkání koncentrovanější, lepší. Proměnili jsme dvě šance, gólů jsme mohli dát i víc,“ hodnotil Horváth.

Proti Molde sáhl trenér Michal Bílek k obvyklému rozestavení 4 – 2 – 3 – 1. Sestava z prvního poločasu může být velmi podobná té, která vyběhne do ligy za týden proti Hradci. Pod Chorým dostal šanci Roman Květ. Letní posila z Bohemians se ale příliš nepředvedla. Po zbytečném faulu dostal žlutou, v ligovém zápase by za podobný zákrok mohla přijít i červená.

Naopak Plzni velmi pomohli střídající hráči Erik Jirka i Adam Vlkanova, kteří šli rovnou do druhého poločasu místo dvojice Květ, Mosquera. Ofenzivní fázi zrychlili, zkvalitnili. Po přestávce Viktoria dominovala.

„Myslím, že tak dva otazníky tam jsou. Spíš se budeme rozhodovat podle posledních dnů, ne podle zápasů. Většina kádru má dobrou formu, což bylo vidět v průběhu zápasů i tréninků,“ sdělil Horváth směrem ke skládání ideální jedenáctky.

Nepříjemností jsou čerstvé komplikace u Jana Sýkory, který páteční duel sledoval také u střídaček. Plzeňský univerzál se vrací po operaci kolenních vazů, ale už naskočil v předchozích zápasech. Během pondělní přípravy s Ferencvárosem (0:0) jej ale začal tahat sval. Zda stihne zahájení domácí soutěže, rozhodnou vyšetření v Plzni po příletu do Česka. „Věříme, že bude fit,“ podotkl Horváth.

Západočeši se vyrovnávali i s tvrdostí norského šampiona, v jednu chvíli se nechal strhnout i jindy klidný trenér Bílek. Soupeř nejdřív nepříjemně atakoval Holíka, následně ležel na zemi po nešetrném faulu i Chorý. To už kouč nevydržel a španělsky zdůrazňoval nejistému sudímu, že šlo o druhý faul, který přehlédl a zlobil se, že hrozí další zranění.

Plzeň se ze Španělska vrací domů. V generálce vyšvihla nejlepší partii z celé přípravy.

Chorý: Divoký zápas, rozhodčí byli zajímaví...

Dvakrát si počkal na milimetrové pasy krajních plzeňských obránců a bez váhání poslal míč do sítě. Tomáš Chorý (27) nabírá střelecké sebevědomí v ideální čas. Rozhodl generálku proti Molde a pochvaloval si výkon celého týmu týden před startem FORTUNA:LIGY. „Zápas měl dobré parametry,“ hodnotil elitní západočeský šutér.

Jste spokojení se závěrem soustředění?

„Hlavní je, že se nikdo nezranil. Tyto zápasy bývají divoké, rozhodčí jsou takoví zajímaví. Vyhráli jsme, vzadu jsme udrželi nulu, takže super.“

Dal jste dva góly, takže jste nabral formu na start ligy?

„Doufám, že ano. Nebylo to jen o mně, kluci mi dali perfektní centry na přední tyč. Jak Holas (Holík), tak Havlis (Havel), můj parťák z pokoje. Měli jsme další šance, které jsme mohli proměnit. Zápas měl z naší strany dobré parametry, můžeme si z něj vzít hodně pozitiv do úvodu jara.“

Dokážete takový výkon zopakovat za týden doma proti Hradci?

„Je důležité odrazit se od nuly vzadu. Víme, že dopředu jsme silní, branku vždycky dokážeme dát.“

Jak se cítíte na konci soustředění?

„Dobře. Nejen já, ale celý tým.“

Zpočátku vám ale dělalo Molde problémy...

„Šlo o začátek zápasu, stáli jsme ale dobře v bloku, jen soupeř možná držel víc míč. Postupem času jsme se dostali do hry, což vyvrcholilo mojí brankou do šatny, která nám pomohla.“

V první půli se docela jiskřilo, sudí neodpískal dva fauly na vás. Musel jste se hodně krotit?

„Museli jsme všichni zůstat v klidu. Jak jsem už řekl, tyto zápasy v přípravě jsou specifické.“

Proti Hradci vám bude chybět několik hráčů, především do ofenzivy. Je to problém?

„Kluci budou chybět. Třeba Vydrys (Vydra), který se do toho dostává, problémy se svalem měl Siky (Sýkora). Počkáme na ně, dají se snad rychle do kupy.“