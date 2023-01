Minář: Trpišovského jednání mi vadí. Chytil zůstává, talent mizí do Sparty

Jak to tedy s Mojmírem Chytilem vypadá?

„Přemýšlím, jestli vám mám co nového vůbec říct. Připadá mi, že za poslední měsíce jsou tři témata: mistrovství světa, Ronaldo a Chytil. Už toho bylo tolik popsáno a okomentováno...“

Ale ne vašima očima.

„Mojmír Chytil je stále hráčem Sigmy, se kterou se připravuje na začátek jarní soutěže. Věřím, že bude hrát dobře.“ (úsměv)

V Olomouci?

„V Olomouci. Samozřejmě není žádným tajemstvím – víte to a píšete to – že probíhají jednání se Slavií, která má o něj eminentní zájem. Pak je to otázka nějakého vyhodnocení. X lidí křičí: prodejte, x lidí křičí: neprodejte. Když prodáme, jsme blbci. Když neprodáme, zase jsme blbci. Sice se říká, že hlas lidu je hlas boží, ale podle toho to nejde uzavřít. Vždycky si musíme položit dvě misky – ekonomickou a sportovní. Co se týče té první, už jsme v létě udělali dva velmi dobré transfery, takže jsme ekonomiku dostali trochu nahoru a vytvořili si nějaký polštář. A co se týče Mojmíra, s ním jsme zase udělali vršek tabulky. Ale jestliže všichni křičí, že od čtvrtého místa se hraje o záchranu, tak já s nimi souhlasím. Nepamatuju, kdy byla liga takhle vyrovnaná jako teď. Proto chceme upřednostnit sportovní stránku. Jednak chceme navázat na závěr podzimu a taky nechceme oslabovat mužstvo.“

Popíšete průběh licitací?

„Už v zimě jsme dali jasně najevo, za jakých podmínek jsme ochotni pustit Mojmíra v zimě a za jakých směrem k létu. Nic mezi tím není, žádné spekulace, jestli někdo vydělá, nebo prodělá. Máme to jasně nastavené a nechceme z toho ustoupit. Jednání nejsou jednoduchá. Rozumím i tomu, že když se řeší nějaký transfer, jsou mediální výstupy součástí tlaku, ale my mu vůbec nepodléháme. V této fázi tedy Mojmír pokračuje u nás.“

Nebývá však zvykem, aby pět dnů před startem ligy opora týmu odjela do Prahy na zdravotní prohlídku...

„Přestupní termín končí patnáctého února (oprava: v Česku končí 22. února – pozn. red.) a my stále jednáme, tak je potřeba zjistit, jestli nebojujeme zbytečně a Mojmír je zdravý. Pokud by prohlídkou neprošel, byly by veškeré debaty úplně zbytečné. Je to součást transferu, kluby na to mají právo, vyšli jsme Slavii vstříc, dokud je čas se domluvit.“

Takže udržení Chytila a přivedení Jana Fortelného na hostování bez opce znamená, že cítíte šanci na úspěšnou sezonu?

„U Fortyho má příchod ještě jednu návaznost, která se řeší. Sami jste však viděli, že na podzim jsme měli uprostřed hřiště problémy, protože Ventúra, Zorvan nebo Greššák byli zranění. Navíc hrajeme i druhou ligu, takže jsme cítili, že nám minimálně jeden hráč chybí. Proto jsme si pomohli hostováním, abychom měli větší konkurenci a udrželi určitou kvalitu.“

Sám jste však naznačil, že do konce zimního přestupového okna je Chytilův odchod otevřený...

„Na jednu stranu otevřený je. Na druhou stranu jsme si to teď v zimě podmínili hráčskou náhradou – a ta zatím není. Stát se může cokoli, ale pravděpodobnost je malá. V sobotu proti Spartě každopádně nastoupí.“

Když jste mluvil o tom ekonomickém polštáři. Chápu to správně, že Sigma je teď v super finanční kondici, když si dovolí přijít Chytilovým zimním nepřestupem třeba o patnáct až dvacet milionů? Nebo je na obzoru nějaký nový mecenáš či silný partner?

„Nechápu, jak to myslíte.“

Že v létě bude Chytil zhruba za třetinu. To znamená, že nedostane například pětadvacet milionů, ale osm.

„Za osm milionů by nikam nešel.“

Ale za rok může jít za nula.

„Tak půjde za nula.“

V tom případě je olomoucký klub v super ekonomické kondici.

„Sigma na tom není super, ale i tohle přináší sport. V minulosti odešel Jurečka, Kliment a další hráči taky po konci smluv. Nicméně tohle beru až jako katastrofický scénář. Rok smlouvy není krátká doba. Když Mojmír odejde v létě za podmínek podle našich představ, Sigma bude velmi spokojená.“

A to finanční zajištění klubu?

„Ekonomická stránka není super, to nemůžu říct, machroval bych. Ale ona není super možná v dalších sedmdesáti procentech ligových klubů. Kdo je na tom super? Sparta, Baník a všichni další asi mají problémy. Rozpočet se vždycky tvoří na každou sezonu zvlášť, pokaždé víme, jak moc jsou nůžky rozevřeny. Teď si můžeme dovolit upřednostnit sportovní stránku na úkor ekonomické, i když víme, že polštář je výhledově omezený a je jen na pár měsíců. Zase třeba dojde za půl roku na to, že budeme muset udělat jeden až dva odchody. Abychom se bavili o super situaci, jak říkáte, museli bychom mít silného mecenáše. Jedině tak můžete pravidelně přemýšlet o první šestce a co dva tři roky třeba atakovat čtvrtou příčku. Troufnu si říct, že na to bychom potřebovali dvojnásobný rozpočet.“

A je vůbec v zájmu Sigmy sehnat silného mecenáše?

„Určitě má Sigma zájem, aby přišel mecenáš, ale... Asi to není otázka pěti nebo šesti milionů jako od partnerů. Měl by to být mecenáš, který dorovná nůžky v rozpočtu, a pokud by byl ambiciózní, tak ho i navýšil. Já o žádném takovém člověku ze své pozice místopředsedy představenstva nevím, je to spíš otázka na akcionáře. Klub je nicméně určitě otevřen jednání.“

Co varianta Chytilova prodloužení smlouvy na Andrově stadionu?

„Ta neexistuje. Chytila řešíme od srpna, proběhlo několik schůzek a až do listopadu byly ve hře všechny možnosti. Prodloužení smlouvy bylo ve hře taky, ale jen s výstupní klauzulí. V prosinci se sílícím tlakem Slavie to však došlo do bodu, že se hráč s manažerem rozhodli neprodlužovat. Cítili ze Slavie velký zájem a vsadili na jednu kartu. Kdybychom tuto dostali informaci daleko dřív, třeba v září, byla by daleko větší pravděpodobnost Mojmírova odchodu teď v zimě, protože bychom měli větší prostor na přivedení náhrady. Ale co uděláte v prosinci? V první moment jdete po tom, co je tady na očích, co je nejdostupnější. Prověřovali jsme různé věci, ale nedošli jsme s kluby k dohodě.“

Ani o hráčské kompenzaci z Edenu.

„Jestli může být v Liberci pět nebo šest hráčů ze Slavie, když tam dělají různé výměny a obchody, tak mě to samozřejmě napadlo jako první. Slavia to taky viděla jako velmi dobrý nápad, ale pak jsou tam trenéři, kteří nechtěli nikoho uvolňovat. Takže se to zaseklo. Snaha ze strany Slavie, pana Pasky i naše byla maximální, ale nepodařil se vymyslet model, který by nás uspokojil.“

Vašemu trenéru Václavu Jílkovi prý nevadí, že slávistický kouč Jindřich Trpišovský veřejně o Chytilovi mluví s tím, že mezi sebou mají dohodu a podobně. Co vám?

„Mně to vadí, nedělá se to. S Jindrou se znám dobře, studovali jsme spolu. Asi si myslel, že průběh jednání bude snazší a v lednu to dopadne, proto ho to k tomu možná vedlo. Venca Jílek to tak nevidí, ale podle mě není dobré blbnout klukovi hlavu, když jsme jednání ještě skoro nenastartovali nebo to k ničemu nesměřuje. Cítím problém, nemělo by se to dělat.“

Bojovat s tím však asi nejde.

„Hráč se s tím tlakem musí popasovat sám. Když si s manažerem vybrali Slavii, museli dopředu počítat s tím, že jednání třeba nebude jednoduché. Vzpomeňte na Vaška Jemelku. Nepustili jsme ho do Kazachstánu, protože už jsme jednali se Slavií ohledně Zimy. Vrátil se z Belgie, kde toho odehrál hodně, byl zklamaný, že neuplatnili opci. Ve finále se tam zranil, můžeme se jen domnívat, jestli byla opce pro Leuven tak vysoká, nebo se vymlouvali na zdravotní stav. Tehdy jsem si taky říkal, jestli to v hlavě dá... V hráčích to samozřejmě pracuje, ale jsou profíci. Nefunguje to tak, že někdo přijde, řekne, že chce odejít, a odejde. Hraje v tom roli i návaznost na zastupitelnost z vlastních zdrojů. Mojmír to stoprocentně v hlavě má, ale musí to zvládnout sám.“

Jste připraveni i na to, že holt budete muset zainvestovat a kvalitního útočníka zaplatit, pokud budete chtít mít ambice? Tak jako jste to udělali v případě Antonína Růska z Brna, byť tehdy jeho transfer financoval podnikatel Josef Lébr? Asi to pro vás musí být varianta, když na Hanou nedostane hroťáky z „S“ a u volných hráčů mnohdy kvalita není taková...

„Na to, abychom dokázali být pravidelně v šestce, bychom museli být daleko ekonomicky silnější. Bez někoho typu Vaška Brabce (majitel Baníku Ostrava) to nelze pravidelně opakovat. Můžete vyskočit jako před pěti roky, když jsme šli do pohárů, ale jinak máme mantinely. Zabezpečujeme rozpočet díky prodejům a díky partnerům, ale abychom si řekli, že když odejde Mojmír, tak celou částku dáme za nového hráče?“

Ne celou, třeba půlku. Půl milion eur jako právě za Růska.

„To by šlo. Ale až uvidíme, jakou budeme mít díru v rozpočtu na příští sezonu. Je to pořád dokola. Když Mojmír odejde v létě, třeba prostředky na dobrého útočníka budou, ale musíme si všechno teprve vyhodnotit. Navíc nezapomínejme na Davida Vaněčka. Je zdravý, začíná, nicméně zatím není v herní pohodě. Pokud nám během jara ukáže, že se dal do sportovní formy, asi bychom měli řešení v něm. Byť to neznamená, že bychom se třeba směrem k létu po někom nepoohlíželi.“

Už jste to naznačil u slov o Fortelném. Proč prodáváte šestnáctiletého Romana Mokrovicse do Sparty?

„Forty je součást tohoto jednání. Jsou tam nějaké ambice rodičů, nějaká škola... I o tomto se jedná.“

Je zajímavé, že hráči jako Václav Jemelka, Jakub Plšek, Lukáš Kalvach a koneckonců asi i Chytil od vás slýchávají, že nejdříve musí něco pro Sigmu odvést, aby odešli. A Mokrovics odchází jako dorostenec s platnou smlouvou...

„Je to ale taky o kvalitě v daném věku. Nemyslím si, že by třeba zrovna Džem (Jemelka) měl v šestnácti atraktivní nabídku. Měl ji třeba Radek Vítek, který odešel do Manchesteru United, ale další? Moc dalších hráčů takovou možnost nemá a nemělo, nejde to brát všeobecně. O Romana zájem ze silných klubů je, ale není to jen o tom. Musí to být taky patřičně zaplacené.“

Jaká je situace mezi gólmany? Matúš Macík má od vás na stole už nějakou dobu hezkou nabídku na prodloužení smlouvy, je to známka toho, že je pro vás navzdory Trefilovým výkonům stále klíčovým brankářem?

„Myslím, že pokud bude Matúš zdravotně v pořádku, bude u nás pokračovat. Ale teď je to takové... On je z toho nešťastný, my jsme z toho nešťastní, sami už nevíme, co víc dělat. Jak říká profesor Kolář: u nervů je to někdy na čtrnáct dnů, ale taky třeba na čtyři měsíce. Nicméně na dvě soutěže potřebujeme čtyři kvalitní gólmany. Kuba Trefil i díky Macíkově zranění vyskočil, klobouk dolů, jak to zvládl. Když budeme mít dva slušné vyrovnané gólmany, pak už je to na trenérech gólmanů. Máme ještě Digaňu, Stoppena, myslím, že to máme věkově vybalancované.“

A pozici pravého beka?

„Po skončení soutěže jsme řešili problém, protože Juraji Chvátalovi delší dobu vypadávalo rameno. Uměl si s tím poradit, vždycky si ho nahodil zpátky, ale při nějakém souboji to zase vypadlo. Takže jsme řešili, jestli půjde na operaci hned, nebo třeba až v průběhu jara podle toho, jak soutěž rozehrajeme. Ale doporučení lékařů bylo takové, že pokud nepůjde na operaci hned, nemusel by chybět třeba tři měsíce, ale víc než půl roku. Proto jsme se v prosinci rozhodli pro zákrok, s čímž vyvstal otazník, jak místo zacelit. Máme vlastní zdroje, ale dívali jsme se i po okolních klubech.“

A vyšel vám z toho jihlavský Vojtěch Křišťál, jak jsme na iSportu informovali v pondělí.

„Chtěli jsme hladového kluka s perspektivou. S Vojtou jsme uzavřeli smlouvu od července, ale i tak jsme s Jihlavou vstoupili do jednání. Jednak proto, že bychom ho upotřebili hned. A taky z důvodu vztahových. Nechtěli jsme dělat mrtvé brouky a čekat do léta, ať si hráč s manažerem poradí sami. Proto jsme dali Jihlavě velice slušnou nabídku s participací na dalším možném prodeji. Byl jsem tam osobně, ale jejich představy byly úplně jiné. Nedomluvili jsme se. Ale tak to holt někdy je. Třeba s Vaškem Bartoňkem (majitelem Zbrojovky Brno) jsme se o Přichystalovi byli schopni domluvit během dvou, tří dnů a taky jsme nechtěli, aby k nám přišel až od léta coby volný. A rovněž tam má Zbrojovka budoucí participaci. Někdy jsou holt jednání složitější, jindy jednodušší.“

Máte však na pravou stranu obrany ještě vlastní kluky: Filipa Slavíčka a Matěje Hadaše.

„Z nich je ortodoxní bek jen Slavíček, u Hadyho se ta možnost naskytla v mládežnických reprezentacích, když tam alternoval. Cítím, že mu možná malinko škodí, že s ním v béčku pozičně házíme. Asi už bychom mu měli stanovit jasnou pozici. A u Slávy cítím, že potřebuje větší praxi. Druhá liga to ukázala, v závěru toho někteří měli až nad hlavu.“

Řešíte nějak se zdravotním týmem nebývalý počet zraněných hráčů? Zejména těch nových?

„Pořád se tím zabýváme, protože mi – s prominutím – do pr*ele nepřijde normální, že každý nový hráč je u nás po chvilce zraněný. Jestli nemáme něco špatně v tréninkovém procesu a tak dále. Myslím, že lékařský servis je výborný, Jirka Procházka patří mezi nejlepší fyzioterapeuty. Máme solidní vybavení. Ale vidíme i třeba na Kubovi Přichystalovi, že v každém klubu se trénuje jinak. Když tady byl Laty (trenér Radoslav Látal), měl hodně běžeckých věcí. Pak děláte testy a zjistíte, že v těchto složkách jsou trochu posuvy. Venca Jílek zase jede jiné intervalové věci, proto se zdá pak Přichystalovi, že toho je moc. Svaly pak mohou být v nějaké fázi napnutější. Charakter tréninkového cyklu má každý jiný, Kuba byl asi zvyklý na něco od Ríši Dostálka. Jinak jsem však přesvědčený o tom, že v lize se trénuje všude plus minus stejně. Nemám rád, když někdo přijde do nového prostředí a hned hlásí, jak je to tady náročné. Četl jsem, jak hráč, který šel z Bohemky do Plzně (Roman Květ) prohlásil, že tak tvrdě nikdy netrénoval. Trenéři nejsou hloupí, není to tak, jen jsou jiné způsoby, detaily, složky. Obecně nás to však trápí, když slyším, že někoho něco tahá, tak řádím. Ale někdy to nemá logiku, protože když jsem byl v Boleslavi, za půlrok jsme měli pět utrhnutých křižáků. Já pak mužstvo převzal a bál jsem se trénovat, jezdil za mnou expert Michal Botek a pořád jsme něco měřili. Po mně přišel jiný trenér, byl třikrát týdně na schodech a zranění žádné. To nevymyslíte...“

Jste domluveni s koučem Václavem Jílkem, jemuž končí v červnu smlouva, na pokračování, když už si vybírá i posily – viz Křišťál a spol.?

„Zatím jsme to neřešili, ale my s Vencou a dalšími kluky máme tak slušný vztah, že kdyby jedna nebo druhá strana něco cítila jinak, tak bychom si to řekli. Na druhou stranu, co mám říct, když prohraje čtyři nebo pět kol? Co s ním mám pak dělat? (smích) Řeknu to takhle: pokud budeme lepší než loni (8.), je nasnadě, abychom se bavili o pokračování. Ale je tady třeba i otázka Sandyho (Jiřího Saňáka). Měl na podzim možnost odejít do ligy (Pardubice), já to v tu dobu zastavil, protože se nám nedařilo a nechtěl jsem oslabovat realizační tým. Může dostat další nabídku a v létě už si nedovedu představit, že ho budu lámat. Bavíme se o nových hráčích, takže počítáme s tím, že budeme fungovat spolu i nadále, ale co bude za dva měsíce? Třeba kluci udělají krásné umístění a půjdou za lepším. Může se stát všechno.“

S čím jdete tedy i s Václavem Jílkem do jarní části soutěže?

„Nemáme žádné zatmění, že bychom se někde viděli na čtvrtém místě. Jsme rádi, že tam jsme, ale u mužstva na čtvrtém místě bych měl představu minimálně o čtyři body lepší. Svědčí to o tom, že se nikdo během podzimu výkonnostně nedržel na jedné lince, všichni jsme měli ztráty a kolísání. A takhle to vykrystalizovalo. Za jeden nebo dva zápasy můžete být v tabulce úplně jinde, takže řeknu to, co všichni. Každého zajímá spodek. Nicméně před sezonou jsme si řekli, že se do šestky chceme dostat, takže pokud by se to podařilo, bylo by to fajn. A teď se bavme: vidí to všechny kluby stejně realisticky, nebo jsme všichni alibisti?“

