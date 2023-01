Král o Hradci, záchraně Jablonce i cizině: Belgie ještě není uzavřená věc

Má být zásadní posilou Jablonce, který se na jaře bude rvát o udržení ve fotbalové lize. Stoper Jan Král se postaví do defenzivní formace už v neděli na Slavii, kde ještě před dvěma lety pohárový tým začne cestu za záchranou.

Mohl se vrátit do Hradce Králové, kde si udělal velké jméno, z něhož vytřískal přestup do Beneluxu. Po půlroce v Eupenu, týmu belgické nejvyšší soutěže, kde třiadvacetiletý zadák dobře začal, ale špatně skončil, zvolil Jablonec. I když hraje na spadku tabulky, aktuálně je čtrnáctý.

Jan Král (23 let) Klub: FK Jablonec

Post: obránce

První liga: 39 zápasů, 4 góly.

Reprezentace: 1 start za U21, 5 za U20.

Kariéra: Nový Bor (mládež), Mladá Boleslav (mládež), Mladá Boleslav (2016 - 17), Varnsdorf (2017), Mladá Boleslav (2018), Aue (2019), Mladá Boleslav (2019 - 20), Hradec Králové (2020 - 22), Eupen (2022).

Proč? Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce, vás nepřesvědčil?

„Volal mi, ale hrály tam spíš roli osobní důvody, moc to nechci zmiňovat. Nic v klubu… Znovu bych hledal v Hradci bydlení na půl roku, což je složité, a pak bych se zase vracel. Takhle budu bydlet doma v Novém Boru.“

V Hradci jste se však vykopal, vyhovovala vám role ve středu obranné trojice.

„Řeknu to takhle. Když jsem byl tam, trojka mi seděla. Jenže tehdy se od nás nic moc nechtělo, museli jsme jenom bránit. Od doby, co jsem prošel Belgií, se moje fotbalové myšlení změnilo. Tady chceme hrát čtyřku, sedí mi to víc. Trojka mi nevadí, ale spíš ta ofenzivnější, než jsme hráli v Hradci.“

Co vám Belgie ukázala? Je jiná?

„Je hrozně kvalitní - a zajímavá. Ty první zápasy, které jsem absolvoval, jsme hráli prakticky po celém hřišti jeden na jednoho. Ofenzivní hráči jsou skvělí a tímhle to mají ještě trochu jednodušší.“

Jaký je Eupen klub?

„Malý, rodinný, ale naprosto profesionálně připravený. Asi před dvěma lety podepsali smlouvu s akademií Aspire z Kataru, kam jezdí na přípravu Bayern nebo PSG. Přineslo to další peníze i profesionalitu.“

Proč jste tedy nezůstal?

„Bylo to způsobeno změnou trenéra. Řekli mi, že bych se nedostával ani do nominace na zápas, po domluvě s ním i vedením jsme hledali hostování bez opce. Takže je to jen na mě, je potřeba, abych teď půl roku hrál. Eupen neberu jako uzavřenou věc, počítám s tím, že se tam v létě vrátím.“

Byl letní přestup dobrý krok?

„Nelituju ničeho. Když jsem přišel do Hradce, měl jsem za cíl dostat ho do první ligy, což se povedlo. Pak jsem chtěl klubu vydělat nějaké peníze, to se také podařilo. Takže úlohu tam jsem splnil a mohl jít dál.“

Pro Čecha je angažmá v cizině dar. Neměl jste v Eupenu víc zabojovat?

„Měl jsem důvěru prvního trenéra, sázel na mě. Pak přišlo zbrždění, řekl bych hlavně kvůli týmovým výkonům. Člověk každý den chodí na stadion - a když je důležitý člen týmu, tak se mu tam samozřejmě tráví čas líp. Pak hráč vycítí nebo mu je řečeno, že už to tak není, tak se mu na stadion chodí obtížněji. Proto jsem zvolil tuhle cestu. Neberu to jako krok zpátky, chci hrát.“

Jablonci stejně jako Eupenu jde o záchranu. Překvapuje vás to?

„Českou ligu mám kompletně nakoukanou, v Belgii jsem měl dost času. Zkušenosti i kádr je tady silný, nemyslím si, že je na správné pozici v tabulce. Když vidím, jednotlivce, celý tým, rozhodně dolů nepatří.“