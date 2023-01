Tři hostovačky a dost. Liga změní systém, další zpřísnění za dva roky

Podle něj v české nejvyšší soutěži bude od nového ročníku možné půjčit z jednoho klubu do druhého pouze tři hráče, což ale ještě musí projít formálním schválením Fotbalové asociace. Typickým příkladem, ke kterému tak od letošního léta jistě nedojde, jsou rozsáhlé půjčky slávistů do Liberce, kterých před půl rokem bylo pět, jmenovitě Červ, Stejskal, Van Buren, Talovierov a Valenta. Pokud by toto platilo, dva hráči by od nové sezony museli hostovat jinde.

Důležitá data termínové listiny 2023/24:

22.-23.7.2023 – Start sezóny (1. kolo F:L i F:NL)

2.8.2023 – Vložené 3. kolo F:NL

11.-12.11.2023 – Poslední podzimní 16. kolo F:NL

16.-17.12.2023 – Poslední podzimní 19. kolo F:L

10.-11.2.2024 – První jarní 20. kolo F:L

2.-3.3.2024 – První jarní 17. kolo F:NL

4.-26.5.2024 – Nadstavbová část FINÁLE F:L

29.5-2.6.2024 – Barážová dvojutkání o postup do F:L

Jiné omezení se zatím nechystá, a to až do nejzazšího možného termínu, do léta 2025. Od té doby už bude muset Česko plně najet na pravidlo FIFA, tedy maximálně tři hostování mezi dvěma kluby a maximálně šest půjčených hráčů celkem. Výjimku z těchto počtů budou tvořit hráči mladší 21 let.

„K úplnému zavedení dojde až od sezony 2025/26 proto, aby kluby měly čas toto pravidlo zohlednit i ve svých přestupových strategiích,“ vysvětlil přechodné období předseda LFA Dušan Svoboda.

Ten zároveň přiznal, že je pomalu připravován tendr na televizní a marketingová práva. „Teď jednáme s Fotbalovou asociací o rámcové smlouvě, věřím, že během dvou týdnů bychom mohli být hotovi. To je důležité, abychom věděli, že případný tendr se nebude připravovat a vypisovat pro někoho jiného,“ připomněl Svoboda první krok.

Podle rámcové smlouvy se upravuje vztah mezi LFA a FAČR tak, aby se mimo jiné definovala suverénní obchodní a marketingová činnost, kterou právě disponuje LFA. A mohla by tak nechat v budoucnu vypsat zmíněný tendr.

Smlouva – i po vypršení domluvené a aktivované opce – končí v létě 2024. Teoreticky od přespříští sezony by se tak mohla televizní a marketingová práva prodávat za novou cenu.

71. Přibližně tolik milionů korun si mezi sebe rozdělí na základě nového výměru solidárních plateb z UEFA třináct ligových klubů ročníku 2021/22, které se neúčastnily základních skupin evropských pohárů, tedy kromě Slavie, Sparty a Jablonce. Tyto peníze jsou určeny na talentovanou mládež a každý z klubů by tak měl inkasovat rovným dílem kolem 5,5 milionu korun.