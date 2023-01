Vrba o štaci ve Zlíně i chybách: Chovám se k lidem, jak oni ke mně

Ještě se nehrají ostré zápasy a Pavel Vrba je milý, vstřícný. S větším rozhovorem během soustředění na Maltě souhlasil, ale měl jednu podmínku: „Nechci se moc bavit o Spartě a Baníku,“ upozornil rozhodným hlasem. Nakonec se vcelku rozpovídal i o posledních dvou štacích na prestižních adresách, které skončily jeho nuceným odchodem.

Z lidského hlediska ho víc mrzí působení v Ostravě, kde byla část vedení od začátku proti němu. Profesně je dodnes mrzutý z toho, že mu Sparta neumožnila vést tým ve finále MOL Cupu na Slovácku. Těsně před ním byl odvolán a jeho už bývalí svěřenci se Svědíkovým souborem stejně prohráli 1:3. „Šlo o tři dny. Byl jsem strašně zklamaný,“ nezapírá Vrba, jenž vzal v zimní přestávce nabídku od předposledního FC Trinity Zlín. Když ho zachrání mezi elitou, v klubu bude pokračovat.

Když vás novináři potkávali na tiskových konferencích po zápasech na Moravě, působil jste uvolněněji než v Čechách. Ať už jste vedl Plzeň či Spartu. Správný dojem?

„Že jsem byl uvolněnější? Hm, je to možné. Určitě vždycky záleží na výsledku, na atmosféře. Tohle všechno ovlivňuje tiskovku. Máte pravdu i v tom, že se na Moravě cítím dobře. Jsem tam vždycky rád. V některých českých klubech je to taky super. Nemám nic proti Plzni ani Spartě. Těší mě, že jsem ta angažmá zažil. Ale Morava je Morava.“

Hodně lidí tvrdí, že byste se měl změnit, abyste byl zase úspěšný a veřejnost vás vnímala pozitivněji. Souhlasíte?

„V čem se mám změnit?

Být lépe naladěn na okolí, přijímat kritiku, chovat se vstřícně, ne tak arogantně.

„Já jsem se akorát choval k lidem tak, jak se chovali oni ke mně. Spousta čtenářů to neví. V médiích to pak možná vyzní tak, že se mám změnit. Ale já jsem pouze reagoval na chování jiných. Když se mnou chce někdo vycházet fér, nemám problém. Pokud ne, jsem ostražitý a nejsem tak upřímný jako k lidem, kterým věřím. Některým prostě nevěřím, a proto to může vypadat, že jsem nabručený. Buď k někomu cítíte důvěru, anebo ne. A podle toho ty články vypadají. To je stejné ve sportu i v politice.“

Nejde přece jen o novináře, ale i o vaše chování na střídačce. Třeba na konci štace ve Spartě jste opravdu vypadal při zápasech vyčerpaně, unaveně.

(úsměv) „Mně taky přijdou někteří lidé vyčerpaní, když je vidím… Když