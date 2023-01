Strach o Čvančaru! Bezvědomí a otřes mozku. Priske: Sudí hráče nechránil

Byl to hrozivý moment. V 58. minutě utkání Olomouce se Spartou zůstal na trávníku nehybně ležet hostující útočník Tomáš Čvančara poté, co na něj spadl protihráč Lukáš Vraštil. Následovala dlouhá pauza pro ošetření, autor jediné branky Letenských duel opouštěl na nosítkách a okamžitě v záchrance zamířil na vyšetření do nemocnice. „Utrpěl otřes mozku, krátkodobě upadl do bezvědomí,“ informoval ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík. A trenér Brian Priske se pořádně zlobil…