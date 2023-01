Sparťanský průšvih na druhou: ztráta i zranění opor. Jak je na tom Čvančara?

Jako přes kopírák. I před rokem šla Sparta do jarní fáze ročníku po dobré přípravě natěšená, že rozpoutá velkou stíhací jízdu. Do utkání v Českých Budějovicích navíc nastupovala s vědomím, že Slavia jen o pár hodin dřív doma podlehla Karviné. A byla z toho smutná plichta 0:0.

V sobotu večer se na Hané psal stejný příběh. Jen s tím rozdílem, že předskokana tentokrát dělala Viktoria, která na vlastním hřišti senzačně nestačila na Hradec Králové. Pro Spartu opět hozená rukavice. A opět nezvednutá…

„Z hráčů jsem cítil dobré naladění i na rozcvičce. Dali jsme první gól, ale pak jsme nezískávali druhé míče. Prohrávali jsme spoustu soubojů, navíc jsme v závěru poločasu dostali hloupý gól,“ hodnotil Brian Priske.

Sparťanské vstupy do jara 2020

Sparta – Liberec 0:2 2021

Baník – Sparta 0:0 2022

České Budějovice – Sparta 0:0 2023

Olomouc – Sparta 1:1

Dánský kouč ale zmínil pouze jednotlivé střípky. Pražané totiž nabídli kompletně nefunkční mozaiku. Za soupeřem zaostávali v pohybu, od úvodních minut působili hodně těžkopádným dojmem.

Kombinace prakticky neexistovala, hrálo se defakto jen na dlouhé nákopy na Jana Kuchtu. Do toho kupa nepřesností a viditelné nervozity. Zkrátka naprosto odlišný obrázek od toho, jaký rudí malovali během přípravných duelů na soustředění ve Španělsku.

„Odlišní soupeři, odlišné okolnosti. Hřiště, počasí...,“ vyjmenovával Priske.

Ano, tohle jsou objektivní připomínky. Ani náhodou ale nemohou posloužit jako omluva pro bídné představení, které Sparta svým fanouškům při zahájení fotbalového jara nabídla.

Sám Priske při tom udělal několik minimálně na první pohled dost podivných rozhodnutí.

Zaprvé: všechny čtyři zimní posily, ten Kaan Kairinen, Qazim Laci, Awer Mabil a Dimitrije Kamenovič začali jen v roli náhradníků.

Zadruhé: první dva zmínění, tedy ti, kteří přišli na tvrdý přestup a dostali dlouhodobé smlouvy, do hry nakonec vůbec nezasáhli. A to navzdory tomu, že střeďáci Ladislav Krejčí s Lukášem Sadílkem viditelně šlapali vodu a soupeř je v klíčovém prostoru hřiště jasně převyšoval.

„Viděli jsme to a zvažovali to už v prvním poločase, bavili jsme se o tom s asistenty. Olomouc měla ve středu pole početní převahu, ale rozhodli jsme se držet naší formaci. Tentokrát jsme se rozhodli takhle, Sadílek byl náš nejlepší hráč v posledních třech měsících. Je pro nás klíčový. Vsadil jsem i na Krejčího, který zná soupeře i ligu, je to náš kapitán. Bylo to složité rozhodování, ale taková rozhodnutí jako trenéři musíme dělat,“ vysvětlil Priske.

Olomouc - Sparta: Čvančara perfektním angličanem otevřel skóre! 0:1 Video se připravuje ...

Nutno dodat, že při této volbě severský odborník neměl šťastnou ruku. A o moc lepší to nebylo ani při střídáních. Na závěrečnou pasáž hry totiž do akce poslal trio Jan Mejdr, Kamenovič a Martin Minčev. Tedy v zásadě dva defenzivně laděné hráče v momentě, kdy Sparta potřebovala kreativitou a nápadem utkání zlomit na svou stranu.

Jenže… Kryštof Daněk stejně jako poslední dva přípravné zápasy jen proseděl mezi náhradníky. A Adam Karabec? Ten se do nominace nevešel vůbec.

A aby toho na letenská bedra hned na úvod nebylo málo, už zkraje duelu musel pro svalové zranění střídat stoper Asger Sörensen. Ve druhé půli ho následoval i autor jediné branky Tomáš Čvančara, jenž po nezaviněném střetu s Lukášem Vraštilem upadl krátce do bezvědomí.

„Měl jsem pocit, že rozhodčí dostatečně nechránil našeho hráče. Okamžitě měla být nařízena standardní situace,“ zlobil se Priske na sudího Miroslava Zelinku, jenž spolu s asistentem na lajně (který měl vše jako na talíři) hru nepochopitelně přerušili až po opakované intervenci hráčů obou mužstev.

Vytáhlý útočník s ochranným krunýřem na kroku opustil hřiště na nosítkách a v sanitce okamžitě zamířil na další testy do olomoucké nemocnice.

„Vyšetření vyloučila vážnější zranění a hráč odjel do Prahy,“ informovala včera dopoledne Sparta na sociálních sítích. Čvančara bude nadále pod drobnohledem lékařů a není jasné, jak dlouho by mohl chybět.

Zranění aktuálně nejlepšího ligového střelce týmu je tak další ránou, kterých Sparta v jarní premiéře nakoupila hned několik. Teď má týden na to, aby se z nich oklepala.