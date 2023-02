Zafeiris do Slavie přišel dobýt svět. Je trochu jako Stanciu, hlásí Trpišovský

Přežili obrovskou šanci brazilské akvizice Leandra Limy, za střelou do tyče Michala Hlavatého, energického chlapíka v domácím dresu, se Ondřej Kolář jen ohlédl. Slavia měla v Pardubicích kliku. Po pauze odešla z hlavní role, iniciativu přenechala dravému sokovi. Byla ráda, že zápas se štěstím dopádlovala k triumfu 2:0. „Vypadl nám střed zálohy,“ divil se kouč vítězů.

Trpišovský hovořil po utkání střízlivě. Uvědomoval si výrazné vady na kráse v herním projevu, v kompaktnosti, v problémových individuálních výkonech. Nejen v srdci zálohy, ale třeba také na pozici stoperů. Švéd Aiham Ousou byl v 90. minutě za stavu 1:0 bizarně vyloučený za předčasný vstup na hřiště po předchozím ošetření, Eduardo Santos občas působil nezúčastněně, bohorovně…

Přesto Slavia těžký duel zvládla, i po osmnáctém kole povede FORTUNA:LIGU. V Pardubicích měla poprvé na lavičce umístěného Christose Zefeirise, mladičkou posilu z Norska. Má to být bomba. Doslova dělo. Sešívaná organizace od devatenáctiletého kluka očekává ohromné věci. V Trpišovského éře dosud nedorazil nikdo, s kým by klub natolik spojoval budoucnost a počítal s následným výrazným zhodnocením na hráčské burze.

Nasazení Zafeirise ale bude pozvolné. „V Pardubicích byl s námi jen proto, aby byl s týmem, aby viděl chod a přípravu. Momentálně má úplně jiný program. Měl dlouhé volno po sezoně, týden trénoval a připojil se k nám. První dva dny vypadal hodně dobře, další dva dny byl hodně unavený. Není ve stavu, že bychom ho chtěli pouštět na hřiště,“ rozmlouval Trpišovský. „Christos je obrovský talent, velká naděje, nesmírně kvalitní hráč, na druhou stranu je to teenager, kterému je devatenáct let. Je stejně starý jako Matěj Jurásek, má za sebou první sezonu mezi dospělými. Jeho potenciál je obrovský, bude skvělý hráč, ale není potřeba na něj spěchat.“

Má kanadské hokejové sebevědomí

Ve Slavii ani nemají důvod proces urychlovat. Zafeiris se nejlépe cítí v pozici desítky, či osmičky. A tam má Slavia solidní přetlak, masivní konkurenci. Neexistuje jediný důvod, proč na nasazení norského talentu zbytečně tlačit. Kdy tedy bude připravený?

„Neumím to odhadnout, je to složitá otázka. Na tréninku vypadá fotbalově skvěle. Myslím, že v dohledné době bude chodit jako střídající hráč. Musí se ale prokousat přes konkurenci. Je tam Lingr, Hronek, Provod, Oscar a další. Nebude to mít jednoduché. Zadarmo ho tam nikdo nepustí, my ho tam taky zadarmo nedáme. Ale taky může být tak skvělý, že nám bude líto, abychom ho tam za čtrnáct dní nedali. Neumím odpovědět,“ usmál se Trpišovský.

Zafeiris je sebevědomý borec. Před týdnem bez rozpaků napochodoval před třináctitisícovou návštěvu v Edenu, udělal pár žonglů, balon si na několik vteřin posadil na čelo, fanoušky česky pozdravil. Na první pohled je vidět, že přišel dobýt svět.

„Jednoznačně. Má kanadské hokejové sebevědomí, zdravé sebevědomí. Dovednosti má. Věří si. Prosadil se hned v první sezoně mezi dospělými. Chodil na penalty, byl u rozhodujících okamžiků. Tohle je věc, která nás na první dojem zaujala úplně nejvíc. Je to vítězný typ hráče, bere si míče v těžkých pozicích. I když se mu v zápase nedaří, pořád chce hrát. Je to jeho velká přednost. Dále pracovitost, velký akční rádius, ale na to potřebuje doběhat a zvládnout intenzitu. Na tréninku jsme Christose museli vyndat z jedné hry, měl toho dost,“ přibližuje Trpišovský první poznatky o hráči, který v sedmi letech odešel s rodiči z Řecka do Norska.

Důvodem byl předpoklad, že syn se na severu Evropy bude fotbalově lépe rozvíjet. „Takový typ hráče v Česku moc neběhá, je líbivý, někdo mi říkal a musím s tím souhlasit, že je trochu jako Nico Stanciu. Herním projevem, nápady, tím, jak vidí situace. Chce hrát pořád nahoru,“ dodává slávistický trenér.

Na manévry norské hvězdičky na jaře určitě dojde, jen to bude chvíli trvat.