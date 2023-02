VIDEO: Brno - Plzeň 1:3. Důležitý obrat Viktorie, hezky rozhodl Kopic

Trenér Viktorie Michal Bílek udělal v základní sestavě oproti domácí porážce 1:2 s Hradcem Králové dvě změny, poprvé od začátku nastoupila zimní posila záložník Květ. Úvod ale Plzni nevyšel. Už ve třetí minutě vystrašil Staňka zakroucený centr Texla, který přistál na břevnu.

O šest minut později už plzeňský gólman lovil míč ze sítě. Hrabinův centr našel mezi stopery Ševčíka a ten hlavou zaznamenal svůj osmý gól v ligové sezoně.

Hosté se z nepříznivého stavu těžko vzpamatovávali, navíc se jim zranil klíčový středopolař Kalvach. Ve 24. minutě moc nechybělo, aby inkasovali podruhé. Součkův trestný kop za faul Hejdy na Řezníčka s námahou vytáhnul Staněk na roh.

Kromě brejků a standardních situací Brno také dobře bránilo a nepustilo Plzeň k větší šanci. Pouze ve 38. minutě se musel Berkovec pořádně natáhnout, aby vytáhl nad břevno hlavičku Chorého.

Západočeši začali druhou půli očekávaným náporem, ale chyběla jim přesnost a nápad, jak vyzrát na pevnou defenzivu Zbrojovky. Povedlo se to krátce poté, co sudí Orel po zásahu videorozhodčího neuznal Řezníčkův gól z jasného ofsajdu. Z protiútoku se míč dostal do nekoncentrované obrany Brna a Bucha z deseti metrů vyrovnal.

Plzeň tento moment nabudil k další aktivitě a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Po standardní situaci se míč dostal na hranici šestnáctky ke Kopicovi, který jej excelentně zakroutil do horního růžku.

Do domácích negativ druhé půle zapadlo i vyloučení Divíška za faul na Kopice. Orel po kontrole u monitoru v 75. minutě změnil původní žlutou kartu na červenou.

Třetí gól Viktorie snadno přidal Vlkanova v šesté minutě nastaveného času, když postupoval na prázdnou branku, protože Berkovec se snažil pomáhat spoluhráčům v pokutovém území hostů. Brno tak prohrálo třetí z posledních čtyř kol, naopak Plzeň protáhla venkovní ligovou sérii bez porážky na 21 duelů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. M. Ševčík Hosté: 59. Bucha, 69. Kopic, 90+6. Vlkanova Sestavy Domácí: Berkovec – Hrabina, Endl, Šural, Divíšek – Texl (81. Pachlopník), F. Souček (37. Hladík) – Matejov (70. Alli), Blecha (70. Granečný), M. Ševčík (81. Rogožan) – Řezníček (C). Hosté: Staněk – Hejda (C), Pernica, Jemelka, M. Havel – Bucha, Kalvach (21. Ndiaye) – Kopic (89. Jirka), Květ (62. Vlkanova), Mosquera – Chorý. Náhradníci Domácí: Hrubý, Hlavica, Granečný, Štěrba, Pachlopník, Rogožan, Nečas, Alli, Hladík Hosté: Tvrdoň, Zadražil, Holík, Kaša, Jirka, Vlkanova, Ndiaye, Pilař, Durosinmi, Vydra Karty Domácí: Divíšek (č), M. Ševčík Hosté: Hejda, Ndiaye, Květ Rozhodčí Orel – Caletka, Matoušek – Vokoun Stadion ADAX INVEST Arena, Brno

