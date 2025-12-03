„Přestupová“ bomba! Bílek opravdu míří ze Slavie do Pardubic, přijdou další změny?
Týden stará informace Sportu o pardubickém lákání slávistického sportovního ředitele Jiřího Bílka není sci-fi ani zbožným přáním Východočechů. Podle nejnovějších zpráv se přestupová bomba na poli fotbalových funkcionářů opravdu stane. „Je to prakticky hotové,“ říká jeden ze zdrojů redakce. Bílek by se s pražským klubem rozloučil po jedenácti letech, které v něm strávil jako hráč a funkcionář. S informací vyšel i server inFotbal.cz.
Peněz je hodně, schopných lidí málo. I proto se začaly na českém přestupovém trhu už před pár měsíci dít zajímavé funkcionářské tahy. Martin Vozábal do Plzně, Jiří Sabou do Brna, Pavel Hapal do Olomouce… Ta největší „bomba“ se ale schovala na konec roku.
Pouhý zájem přetekl v konkrétní činy a sportovní ředitel Jiří Bílek se podle informací Sportu opravdu přestěhuje ze Slavie do Pardubic. Redakci to potvrdilo pět různých zdrojů. Skončit by měl k 31. prosinci. „Nebudeme spekulace komentovat,“ reagoval na dotaz Sportu tiskový mluvčí Michal Býček.
Na první pohled těžko pochopitelný přesun, z prvního týmu tabulky do dvanáctého. Je nutný širší kontext. V první řadě ambice a kapitál majitele Karla Pražáka, který by svůj klub rád viděl už jen a jen stoupat. Role generálního ředitele, který má pod palcem celé směřování klubu, je pro Bílka rovněž zajímavá. Ve slávistickém kolosu, kde má ke sportovnímu směřování klubu co říct někdy až příliš hlav, nemá tak silnou pozici. Úřadující mistr je navíc před rokem 2026 ochoten udělat velké změny.
Ty by se neměly týkat jen Bílka. Logicky, (stále) současný sportovní ředitel má pod sebou skauty, analytiky atd. Je více než pravděpodobné, že si někoho vytáhne z Prahy do Pardubic. Podle informací redakce se na této trase minimálně jeden skaut přesune. Připomeňme, že už před pár měsíci opustil Eden mládežnický skaut Martin Mišovec, který zamířil do Sigmy.
To zřejmě není konec, mluví se i o dalším možném, dosud nespecifikovaném odchodu z představenstva klubu. To naposledy doznalo změn po příchodu Pavla Tykače, kdy byli odvoláni Tomáš Syrovátka a Yasong Liu, jejichž místo zasedli Kateřina Vavrlová a Marek Beitl.
Nástupcem Bílka by mělo být interní řešení a to Přemysl Kovář, jehož role ve sportovním úseku významně sílila. Je ale samozřejmě možné, že sportovní úsek posílí zbrusu nové tváře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu